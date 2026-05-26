Eishockey-WM
USA gegen Österreich heute live: Eishockey-WM 2026 im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
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Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus
Videoclip • 01:53 Min
Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im sechsten Spiel trifft Deutschland auf Österreich. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.
Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einer Pleite im Penalty-Shootout gegen die USA durfte sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.
Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzers gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar.
ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Die nächsten Eishockey-Livestreams auf Joyn
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Heute, 15:50 Uhr • Eishockey
WM: USA-Österreich im Livestream
190 MinBald verfügbar
Heute, 15:50 Uhr • Eishockey
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USA vs. Österreich im Free-TV, Livestream und Ticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: USA vs. Österreich
Wettbewerb: Eishockey-WM, 7. Spieltag
Datum: 26. Mai 2026
Uhrzeit: 16:20 Uhr
Austragungsort: Swiss Life Arena (Zürich)
USA gegen Österreich: Läuft das Spiel der Eishockey-WM live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen.
USA - Österreich: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM live im Pay-TV?
MagentaSport zeigt die Partie USA gegen Österreich live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.
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USA vs. Österreich: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?
Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 15:55 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.
Die USA treffen auf Österreich: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?
Einen Liveticker zu USA gegen Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung USA vs. Österreich
Datum und Uhrzeit: 26. Mai 2026; 16:20 Uhr
Free-TV: ProSieben MAXX
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, sporteurope.tv
Liveticker: ran.joyn.de
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