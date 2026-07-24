ran Fußball Deutsche Fans im Rausch nach Klopp-Verkündung: "Ich werd bekloppt!" Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Die Vorstellung von Jürgen Klopp als neuem Bundestrainer ruft auch die internationalen Gazetten auf den Plan. ran zeigt die Pressestimmen.

Jürgen Klopps erster Auftritt als Bundestrainer hat auch im Ausland mächtig Interesse hervorgerufen. In der Schweiz und Österreich tickerten mehrere Medien die Pressekonferenz am Freitagvormittag in Frankfurt am Main live, auch in Klopps früherer Wahlheimat England schaute die Presse ganz genau hin. Für die meiste Aufregung sorgte Klopps Medien-Warnung: "Wenn ihr euch danebenbenehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg!" Wie kam die Vorstellung des Nagelsmann-Nachfolgers bei den internationalen Gazetten an? ran zeigt die Pressestimmen.

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England "BBC": "Messias oder bloße Kosmetik? Klopp muss beim Umbau in Deutschland die Zweifler überzeugen. Der deutsche Fußball ist durch das krachende WM-Aus gegen Paraguay in eine tiefgreifende Identitätskrise gerutscht. Nur drei Wochen später wurde Klopp damit beauftragt, die Scherben aufzusammeln und die einst berühmte Siegermentalität des Landes wiederherzustellen." "The Telegraph": "Jürgen Klopp droht am Tag seiner Vorstellung mit Rücktritt vom Deutschland-Job. Der ehemalige Liverpool-Trainer stellt ein Ultimatum, während er seine zweijährige Trainerpause mit einem Vertrag über 6 Millionen Pfund pro Jahr beendet." "Daily Mail": "Jürgen Klopp wurde als deutscher Nationaltrainer vorgestellt - und hat bereits verraten, was ihn zum Rücktritt bewegen wird. Klopp hat bei einer energischen Vorstellung seine Position deutlich gemacht und betont, dass er den Job sofort niederlegen werde, sollte seine Familie in irgendeiner Weise unter die Lupe genommen werden." "Liverpool Echo": "Jürgen Klopp sendet eine deutliche Botschaft, nachdem seine Verpflichtung als Bundestrainer bestätigt wurde. Der ehemalige Liverpool-Trainer warnt, dass er sein neues Amt aufgeben werde, falls seine Familie von den Medien bedrängt wird." "The Sun": "Der allseits beliebte Ex-Trainer der Reds nahm jedoch kein Blatt vor den Mund, als er sich auf seine Zeit als Verantwortlicher freute. Nach dem Fiasko des Landes bei der Weltmeisterschaft richtete er eine eindringliche Warnung an Fans und Presse bezüglich der Einhaltung von Grenzen."

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Spanien "Marca": "Jetzt richten sich alle Blicke auf Klopp. Seine Fähigkeit, konkurrenzfähige Mannschaften aufzubauen, ist die große Hoffnung eines Deutschlands, das daran arbeitet, verloren gegangenes Prestige zurückzugewinnen und wieder um die großen Titel mitzuspielen."

Schweiz "Tagesanzeiger": "Klopp giftelt gegen allfällige Nörgler. Er mache diesen Job mit Freude und er wolle dementsprechend behandelt werden. Wenn seine Familie nicht in Ruhe gelassen werde, sei er weg, so Klopp. Wenn die Medien über ihn lästern, sei er ebenfalls weg." "Blick": "Klopp startet mit Ansage in Zeit als DFB-Trainer: 'Wenn ihr meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.'"

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Italien "Gazzetta dello Sport": "Offiziell: Klopp ist der neue Bundestrainer. Aber er warnt: 'Keine persönlichen Angriffe, sonst gehe ich.'" "Corriere dello Sport": "Klopp ist der neue Bundestrainer. Nach dem frühen Aus bei der WM 2026 setzt Deutschland auf die Erfahrung und die Ideen eines so visionären Trainers wie Klopp."

Österreich "Krone": "Klopp als Bundestrainer - die Wunschvorstellung vieler DFB-Fans und lange Zeit auch vieler Fußballromantiker ist nun also Realität. Wenngleich das romantische Image von 'Kloppo' nach dessen Engagement als 'Head of Global Soccer' bei Red Bull Kratzer erlitten hatte, ist die Euphorie in Deutschland groß." Kommentar: Die Trumpfkarte Klopp muss stechen "Der Standard": "Es war eine Frage der Zeit, und die Zeit ist jetzt. Am Freitagvormittag wurde Jürgen Klopp als neuer Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt, das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Weltfußballs ist endgültig gelüftet."

Frankreich "L'Equipe": "Die vor ihnen liegende Aufgabe scheint gewaltig. Deutschland, 2014 Weltmeister in Brasilien, hat seitdem kein WM-Achtelfinale mehr erreicht. Auch auf europäischer Ebene sieht es düster aus. Bei den letzten beiden Europameisterschaften schied die Mannschaft jeweils im Viertelfinale aus, darunter die Heimniederlage 2024."

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