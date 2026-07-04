2. Bundesliga - Karlsruher SC: Deniz Ofli kommt per Leihe vom FC Bayern

ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat Außenverteidiger-Talent Deniz Ofli in die 2. Bundesliga nach Karlsruhe verliehen.

Zweitligist Karlsruher SC hat den Linksverteidiger Deniz Ofli (19) leihweise vom Rekordmeister Bayern München verpflichtet. Wie der KSC am Samstag mitteilte, soll der junge Defensivspieler die Lücke schließen, die durch den Wechsel von David Herold zu Borussia Mönchengladbach entstanden ist. Zudem sicherte sich der Verein eine Kaufoption. Nach Julian Nagelsmann: Nächster DFB-Funktionär denkt wohl an Rücktritt "Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Offensivspiel Akzente setzt", sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball beim KSC.

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