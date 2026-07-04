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2. Bundesliga - Karlsruher SC: Deniz Ofli kommt per Leihe vom FC Bayern
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 05:10 Min
Der FC Bayern München hat Außenverteidiger-Talent Deniz Ofli in die 2. Bundesliga nach Karlsruhe verliehen.
Zweitligist Karlsruher SC hat den Linksverteidiger Deniz Ofli (19) leihweise vom Rekordmeister Bayern München verpflichtet.
Wie der KSC am Samstag mitteilte, soll der junge Defensivspieler die Lücke schließen, die durch den Wechsel von David Herold zu Borussia Mönchengladbach entstanden ist. Zudem sicherte sich der Verein eine Kaufoption.
"Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Offensivspiel Akzente setzt", sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball beim KSC.
Ofli hat bereits Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung
"Dieses Gesamtpaket hat uns überzeugt und passt perfekt zu unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen."
Ofli, der in München geboren wurde, gab in der vergangenen Saison bereits sein Debüt für die Bayern in der Bundesliga sowie in der Champions League.
Seit 2023 läuft er für die türkischen Junioren-Nationalmannschaften auf und debütierte im Juni für die U21-Auswahl.
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