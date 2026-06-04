Nach dem historischen Abstieg droht dem VfL Wolfsburg ein radikaler Umbruch. Laut Medienberichten sollen gleich mehrere Leistungsträger den Verein verlassen und Geld in die Kassen spülen.

Der Schock sitzt noch tief in Wolfsburg: Als Bundesliga-Absteiger mit dem historisch höchsten Kaderwert aller Zeiten müssen die "Wölfe" nun die finanziellen Konsequenzen ziehen.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" soll eine ganze Reihe von Stammspielern den Verein in diesem Sommer verlassen, trotz des Abstiegs allerdings nicht unter Wert.

Konkret geht es dabei um Torhüter Kamil Grabara, Stürmer Mohammed Amoura, Christian Eriksen und U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic. Patrick Wimmer wurde bereits jüngst zur TSG 1899 Hoffenheim verkauft.

Auch Abwehrkante Konstantinos Koulierakis wird wohl verkauft. Zwar wollen die VfL-Verantwortlichen den Leistungsträger behalten, allerdings dürfte der Grieche nicht zu halten sein.