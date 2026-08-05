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2. Bundesliga: FC St. Pauli verliert langjährigen Kapitän - Wechsel nach Asien

Aktualisiert:

von SID

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

FC St. Pauli steigt ab – Präsident Oke Göttlich über die Chancen in der 2. Liga

Videoclip • 02:17 Min • Ab 12

Jackson Irvine verlässt den FC St. Pauli und sucht eine neue Herausforderung. Die Hamburger suchen einen Nachfolger für den langjährigen Kapitän.

Der FC St. Pauli und sein langjähriger Kapitän Jackson Irvine gehen künftig getrennte Wege.

Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag bekannt gab, schließt sich der australische Nationalspieler mit sofortiger Wirkung dem japanischen Erstligisten Cerezo Osaka an. Über die Ablösesumme wurde von beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

"Jackson ist nach seiner Rückkehr von der WM mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Wechsel nach Japan zu realisieren. Nach intensiven Gesprächen haben wir diesem Wunsch entsprochen", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Wir danken Jacko für den Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm sowie seiner Familie für die Zukunft alles Gute."

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Jackson Irvine in der Bundesliga kein Faktor

Marcel Rapp, nach dem Aus von Alexander Blessin neuer Trainer der Hamburger, muss nun einen neuen Kapitän für sein Team finden. Irvine hatte das Amt seit 2022 innegehabt. Nach dem Abstieg im Frühsommer hatte Irvine noch erklärt, auch in der kommenden Zweitliga-Saison für St. Pauli auflaufen zu wollen. Anschließend spielte er eine ordentliche Weltmeisterschaft und erreichte mit Australien das Sechzehntelfinale.

Im vergangenen Sommer hatte die lange gute Beziehung zwischen dem Verein und Irvine erstmals Risse offenbart. Die öffentliche Haltung des Australiers zum Nahost-Konflikt sorgte für Unmut bei einigen der Fans. Auch während der Saison gab es immer wieder Wirbel um Irvines Person und sein Verhalten abseits des Fußballplatzes.

Irvine bestritt 153 Pflichtspiele für St. Pauli. Dem Mittelfeldspieler gelangen dabei 15 Tore und 21 Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit wurde er immer wieder durch kleinere Verletzungen zurückgeworfen und erlebte eine durchwachsene Spielzeit.

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