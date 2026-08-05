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Mohamed Salah vor Überraschungswechsel in die Türkei
Aktualisiert:von SID
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Liverpool-Fans sauer nach Salah-Aus: "So behandelt ihr Legenden?"
Videoclip • 01:01 Min
Nach seinem Abschied vom FC Liverpool hat Mohamed Salah einen neuen Verein gefunden. Der Klub bestätigte, dass der Transfer auf der Zielgraden sei.
Der türkische Klub Trabzonspor steht kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Mohamed Salah.
Wie der Verein am Dienstagabend selbst bekannt gab, habe man Verhandlungen mit dem ägyptischen Starspieler aufgenommen. Wenig später gab es eine Mitteilung an die türkische Börsenaufsichtsplattform, der große Investitionen offengelegt werden müssen.
Zuvor hatte Trabzonspor über die Sozialen Medien ein Video verbreitet, das eine Pyramide vor dem Stadion am Schwarzen Meer zeigt und dazu geschrieben: "Always believing".
Vereinspräsident Ertrugul Dogan sagte gegenüber "A Sport": "Über Mohamed Salah muss man eigentlich nichts mehr sagen. Er ist ein Weltstar. Einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht. Ich denke, das wird eine großartige Sache. Möge er unserem Verein Glück bringen."
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Salah wird wohl Top-Verdiener der Vereinsgeschichte
Demnach soll Salah bereits am Mittwochmittag in Istanbul am Flughafen eintreffen und noch am selben Abend in Trabzon ankommen.
Salah soll laut türkischen Medienberichten rund 17 Millionen Euro netto bei Trabzon verdienen. Ligaweit verdient nur Victor Osimhen von Galatasaray mit 21 Millionen jährlich mehr.
Salah, 34, ist seit Ende der abgelaufenen Saison vereinslos, nachdem er den FC Liverpool nach neun Jahren an der Anfield Road verlassen hatte. Anschließend hatte er noch mit Ägypten an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teilgenommen und war erst im Achtelfinale denkbar knapp am späteren Finalisten Argentinien gescheitert.
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