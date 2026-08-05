Mohamed Salah vor Überraschungswechsel in die Türkei

Nach seinem Abschied vom FC Liverpool hat Mohamed Salah einen neuen Verein gefunden. Der Klub bestätigte, dass der Transfer auf der Zielgraden sei.

Der türkische Klub Trabzonspor steht kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Mohamed Salah.

Wie der Verein am Dienstagabend selbst bekannt gab, habe man Verhandlungen mit dem ägyptischen Starspieler aufgenommen. Wenig später gab es eine Mitteilung an die türkische Börsenaufsichtsplattform, der große Investitionen offengelegt werden müssen.

Zuvor hatte Trabzonspor über die Sozialen Medien ein Video verbreitet, das eine Pyramide vor dem Stadion am Schwarzen Meer zeigt und dazu geschrieben: "Always believing".

Vereinspräsident Ertrugul Dogan sagte gegenüber "A Sport": "Über Mohamed Salah muss man eigentlich nichts mehr sagen. Er ist ein Weltstar. Einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht. Ich denke, das wird eine großartige Sache. Möge er unserem Verein Glück bringen."