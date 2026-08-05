ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Neuer kommt - Südkoreaner rasten völlig aus Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -

- Anzeige -

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 13:30 Uhr • Radsport Die Tour de France Femmes im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 13:30 Uhr • Radsport Die Tour de France Femmes im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 02:00 • American Football NFL Preseason im Relive: Hall of Fame Game Panthers vs Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 02:00 • American Football NFL Preseason im Relive: Hall of Fame Game Panthers vs Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:30 • Fussball Das Testspiel von RB Leipzig gegen Leeds United live Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

+++ 5. August, 06:19 Uhr: Manuel Neuer vor Wachablösung im Bayern-Tor +++ Bereits vor einigen Tagen hatte Manuel Neuer angedeutet, dass es sich "wahrscheinlich" um seine letzte Saison handeln würde. Laut "Sport Bild" soll im Tor des FC Bayern nun eine Wachablösung stattfinden. Der fünfmalige Welttorhüter gehe zwar als klare Nummer eins in die Saison, sein designierter Nachfolger Jonas Urbig jedoch soll ebenfalls einige Spiele bekommen. Doch im Gegensatz zum letzten Jahr soll Urbig nicht nur in Spielen wie in der 1. Runde im DFB-Pokal das Tor hüten, sondern auch in ausgewählten "großen Spielen", wie es heißt. So soll sich der ehemalige Kölner an die Drucksituationen im Bayern-Tor gewöhnen. Urbig, so heißt es, ist dann fest als Nummer eins für die Saison 2027/28 eingeplant. Neuer sei demnach in diese Pläne eingeweiht und unterstütze seinen Nachfolger.

+++ 3. August, 10:10 Uhr: PR-Reise? Kompany warnt vor Nachlässigkeit +++ Die Asienreise des FC Bayern München ist in erster Linie eine PR-Tour. Doch Trainer Vincent Kompany betonte vor der Partie gegen den südkoreanischen Erstligisten Jeju SK, dass die sportliche Saisonvorbereitung nicht darunter leiden dürfe. " Wir müssen ernsthaft trainieren. Alles, was wir auf dem Trainingsplatz in München machen würden, müssen wir auch hier tun. Dann kann es eine positive Woche werden. Wir müssen mit dem Kopf bei der Sache sein, auch wenn die Umstände hier völlig anders sind. Aber das gehört in der Vorbereitungsphase eben dazu. Das ist in Ordnung." Seine dritte Saisonvorbereitung bei Bayern ist für den Belgier vor allem wegen der vorangegangenen Weltmeisterschaft eine besondere Herausforderung. Denn die Nationalspieler erst allmählich ins Training zurück. "Wir haben viele Spieler, die immer noch in der Reha sind, die wir wieder reintegrieren müssen. Es ist ganz anderes Puzzle, das wir dieses Jahr lösen müssen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die notwendige Matchsicherheit hinbekommen werden", so Kompany. Noch herausfordernder sei es jedoch, Spieler, die aus längeren Verletzungen kommen, wieder einzugliedern. Kompany sprach auch über die Rolle von Minjae Kim. Der Innenverteidiger ist in seiner südkoreanischen Heimat ein absoluter Superstar, rangiert bei Bayern aber in der Regel hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah. Genau dieses Ranking sieht der Trainer aber alles anders als in Stein gemeißelt. "Lassen Sie uns das nicht so absolut machen. Wir sprechen über Wettkampf. Ich war bei Manchester City selbst in der Rolle von Upa, Minjae und Tah. Das Wichtigste ist, dass man die Qualität hat und sich dem Wettkampf stellt", so Kompany weiter. Minjae verhalte sich dabei vorbildlich und lässt lieber Taten auf dem Platz sprechen, als sich über seine Situation zu beklagen. Deshalb habe er auch alle Möglichkeiten. "In der letzten Saison war er richtig gut. Natürlich kann man ein Ranking aufstellen. Aber viel wichtiger ist es, zu sehen, dass er leistet, was er kann. Dementsprechend müssen auch andere Leistungen bringen." Und: "Minjae ist ein Monster und sehr schnell. Das ist schon mal eine gute Ausgangssituation." Abschließend äußerte sich Kompany über die Spieler, die der FC Bayern in der Transferperiode am liebsten noch verkaufen möchte: Bryan Zaragoza, Sacha Boey und Joao Palhinha. Dem Trio war zuletzt mitgeteilt worden, dass die Bayern nicht mehr mit ihnen plant. "Der Klub hat ein klares Statement abgegeben. Aber für mich ist es das Wichtigste, dass wir sie mit Respekt behandeln. Deswegen wurde es auch den Spielern zuerst mitgeteilt. Bis das Transferfenster geschlossen, gibt es eine klare Position. Danach müssen wir weitersehen." Auch interessant: Bundesliga 2026/27: Heimtrikot-Ranking aller 18 Mannschaften Und: FC Bayern auf Asientour: Testspiel bei Jeju SK heute live im TV, Stream und Ticker

+++ 2. August, 20:17 Uhr: Klub-Boss bestätigt - FC Bayern lädt Südafrika-Juwel Emile Witbooi ein +++ Der FC Bayern richtet den Blick auf Talente für die Zukunft wohl konkret nach Südafrika. Im Visier dürften die Münchner den 17-jährigen Emile Witbooi haben. Der Rekordmeister soll das Teenie-Juwel sogar nun nach München eingeladen haben. "Wir haben eine Einladung vom FC Bayern München für ihn erhalten, die wir derzeit prüfen, einfach um ihn im Spiel zu halten und zu sehen, welches Niveau er erreichen muss", bestätigt John Comitis, Vorsitzender von Witboois Klub Cape Town City, laut dem Portal "footballdailysa". Schon 2024 absolvierte der offensive Mittelfeldspieler ein einmonatiges Probetraining beim FC Chelsea. Weiterhin sollen Klubs aus England, Deutschland, Frankreich und Spanien die Entwicklung des Toptalents im Blick behalten. Witbooi, der wie Vinicius Jr. und Yan Diomande von "Roc Nation Sports International" beraten wird, wird Ende August 2026 18 Jahre alt. Ab diesem Zeitpunkt wäre für ihn ein internationaler Transfer möglich. Für großes Aufsehen sorgte Witbooi vor allem bei der U17-WM im November 2025, als er sowohl gegen Bolivien als auch Katar traf. Auch beim Cape Town City FC kam er zuletzt schon zu ersten Einsätzen in der ersten Mannschaft.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 31. Juli, 07:50 Uhr: Bleibt der FC Bayern auf Transfer-Flop Bryan Zaragoza sitzen? +++ Der FC Bayern möchte Transfer-Flop Bryan Zaragoza gerne loswerden, der Offensivmann hat aktuell jedoch wohl andere Pläne. Wie "Sky Sport" berichtet, hat sich Zaragoza bisher nicht aktiv mit einem Abgang aus München beschäftigt und auch noch keine Gespräche mit neuen Klubs geführt. Viel mehr hatte er zuletzt die Absicht, sich für Spielminuten unter Vincent Kompany zu beweisen. Dies ist für die Münchner jedoch keine Option, was Sportvorstand Max Eberl auf der Vorstellungs-Pressekonferenz von Neuzugang Nathaniel Brown deutlich klargemacht hat. "Wenn sie bleiben, wissen sie, dass sie keine Rolle spielen", sagte er am Mittwoch und meinte damit neben Zaragoza auch die weiteren Verkaufskandidaten Joao Palhinha und Sacha Boey. Dem Bericht nach gibt es weiterhin Interesse an Zaragoza aus dessen spanischer Heimat. Angesichts des hohen Gehalts und seiner anhaltenden Knieverletzung scheint ein Verkauf derzeit jedoch unwahrscheinlich, realistischer ist eine erneute Leihe. In München hat der 24-Jährige, der 2024 als Wunschspieler von Sportdirektor Christoph Freund an die Isar kam, noch bis 2029 Vertrag. Insgesamt lief er nun neunmal für den Rekordmeister auf.

+++ 27. Juli, 07:15 Uhr: Galatasaray verbreitet Musiala-Statement +++ Rund eine Woche ist es her, da machte in der Türkei ein überraschendes Gerücht die Runde. Die Zeitung "Hürriyet" eine der auflagenstärksten des Landes, hatte berichtet, Bayern-Superstar Jamal Musiala sei Galatasaray Istanbul von Beratern zur Leihe angeboten worden. Eine Schlagzeile, die für viel Aufsehen sorgte. Nun hat sich der Klub von Cheftrainer Okan Buruk öffentlich zu der Thematik geäußert. In türkischen Medien ließ der Verein ein Statement verbreiten. Darin steht geschrieben: "Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies wird hiermit zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht." Übrigens: Auch die Zeitung "Hürriyet" veröffentlichte die Mitteilung. FC Bayern München: Lasst Jamal Musiala endlich in Ruhe! Ein Kommentar

+++ 25. Juli, 22:14 Uhr: Bayern-Sportdirektor Christoph Freund äußert sich zu Olise-Gerüchten +++ Am Rande der Testspiel-Niederlage bei Wehen Wiesbaden (1:2) hat sich Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund auch zu den Wechsel-Gerüchten rund um Michael Olise geäußert. "Das ist für uns gar kein Thema. Wir freuen uns, wenn Michael aus dem Urlaub zurückkommt. Er wird in dieser Saison eine wichtige Rolle beim FC Bayern spielen - wie letztes Jahr auch schon", erklärte der Österreicher. Der französische Nationalspieler Olise wird derweil seit einiger Zeit als absoluter Wunschspieler von Real Madrid gehandelt. Auch der 24-Jährige soll sich laut Medienberichten einen Wechsel zu den "Königlichen" vorstellen können. Wie wiederum die "Bild" berichtet, sollen die Madrilenen zwar erkannt haben, dass es keine Möglichkeit geben würde, den Flügelstürmer im Sommer 2026 zu holen, allerdings sei es im Verlaufe des Transfer-Sommers immer noch denkbar, dass in dieser Causa eben doch nicht das letzte Wort gesprochen sei und ein Olise-Deal vielleicht doch realisierbar ist. Auch interessant: FC Bayern München: Michael Olise vor Transfer? Real Madrid hat wohl Entscheidung getroffen

+++ 25. Juli, 18:28 Uhr: Reschke meint - bei dieser Olise-Ablöse könnte Bayern schwach werden +++ Bayern-Star Michael Olise wird wohl aktuell sehr intensiv von Real Madrid umworben. Zwar betonten die Münchner zuletzt immer wieder, dass Olise nicht zum Verkauf stehe, doch der ehemalige FCB-Manager Michael Reschke kennt die Mechanismen des Geschäfts. Der 68-Jährige sagte bei "Absolut Fußball", dass er denke, die mögliche Schmerzgrenze des FCB bei Olise liege "deutlich über 150 Millionen Euro". Dann müsse beim Rekordmeister "das Für und Wider deutlich abgewogen werden – und irgendwann wird dann aus einem Nein ein Vielleicht und am Ende doch eventuell auch Ja". Spanische Medien berichteten zuletzt aber, dass auch diese Summe nicht reichen würde, sondern die tatsächliche Münchner Schmerzgrenze sogar bei 200 Millionen Euro liegen soll. Nicht zuletzt deshalb sieht Reschke seinen früheren Arbeitgeber bei der Causa Olise durchaus in einer komfortablen Ausgangslage. "Der FC Bayern besitzt auf jeden Fall ein sehr starkes Blatt in einem Poker. Und diese Situation haben sie sich durch den klugen, frühzeitigen Transfer von Olise verdient", sagte Reschke. Reschke arbeitete lange auf Management-Ebene im deutschen Profifußball und gestaltete die Transferstrategie mehrere großer Klubs mit, darunter Bayer Leverkusen, Schalke 04 und beim FC Bayern. Inzwischen hat er eine eigene Berateragentur.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 24. Juli, 07:59 Uhr: Dante lobt Bayern-Entwicklung unter Kompany +++ Elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler ist Dante zum FC Bayern zurückgekehrt. Der 42-jährige Brasilianer übernimmt die zweite Mannschaft und wird zusätzlich die U19 in der UEFA Youth League betreuen. Bei seiner Rückkehr fiel ihm vor allem ein Wandel im Umgang mit Talenten auf. Unter Trainer Vincent Kompany würden Nachwuchsspieler heute deutlich stärker gefördert als zu seiner aktiven Zeit beim Rekordmeister. "Er hat Bock, junge Spieler zu entwickeln und sie spielen zu lassen", sagte Dante in einer Medienrunde. "Ich habe Bayern nicht so kennengelernt. Die jungen Spieler hatten damals nicht so viele Chancen, wie sie bei Vinnie jetzt haben." Dante sieht es als zentrale Aufgabe, diesen Weg fortzuführen. Ergebnisse in der Regionalliga stehen für ihn nicht an erster Stelle. "Mein Hauptziel hier ist es, die Jungs zu entwickeln", erklärte der frühere Innenverteidiger. Sein Wunsch: "Ich hoffe, dass ich eine gute Arbeit mit den jungen Spielern mache und Vinnie noch mehr von ihnen spielen lässt." Dafür will er seine Mannschaft auch im Trainingsalltag möglichst nah an die Methoden der Profis heranführen. Mit Kompany stehe er bereits in engem Austausch: "Wir sprechen immer am Telefon und ich habe ihn zwei-, dreimal getroffen." Die Rückkehr nach München kam durch einen Kontakt mit Sportvorstand Max Eberl zustande, den Dante noch aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten kennt. Bei einem Treffen habe er seinen Wunsch geäußert, Trainer zu werden. "Da habe ich Max gesagt: 'Treffen wir uns, trinken wir einen Kaffee oder so.'" Aus den Gesprächen entwickelte sich schließlich die Idee einer Zusammenarbeit. Besondere Vorfreude verspürt der neue Bayern-Coach bereits auf die Duelle mit dem TSV 1860 München. Den Termin des ersten Derbys kennt er auswendig. "17. Oktober, das weiß ich", sagte Dante lachend. Die Bedeutung dieser Partien habe er schnell zu spüren bekommen: "Nach unserem ersten Freundschaftsspiel haben uns unsere Fans begrüßt und gleich gerufen: 'Derby! Derby!' Solche Spiele haben mehr Emotion, mehr Adrenalin." Für seine Trainerlaufbahn will sich Dante derweil an drei prominenten Vorbildern orientieren: "Gutes von Pep, Gutes von Jupp, Gutes von Favre. Daraus muss ich die Identität von Dante als Trainer aufbauen."