Schalke 04 vs. Real Madrid: Das letzte Testspiel der Vorbereitung im TV und Livestream

Im letzten Testspiel vor der neuen Saison trifft Schalke 04 auf Real Madrid. So könnt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga und wartet im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung mit einem absoluten Leckerbissen auf.

Am 16. August treffen die "Königsblauen" nämlich auf Real Madrid. Für den spanischen Top-Klub ist es ebenfalls der letzte Härtetest vor dem Auftakt, weshalb sogar die großen Namen wie Kylian Mbappe, Vinicius Jr. und Co. zum Einsatz kommen dürften.

Schalke-Sportvorstand Frank Baumann freut sich auch deshalb auf die Partie: "Die Vorfreude ist groß, gegen einen solchen Hochkaräter den letzten Test der Sommervorbereitung spielen zu können. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass auch die Schalkerinnen und Schalker es nicht erwarten können, einen solchen Kracher als Testspiel in der VELTINS-Arena zu sehen. Es wird ein echtes Fußballfest."

Dafür sprechen auch die Zahlen. Bereits nach wenigen Stunden waren die Heimtickets für das Spiel quasi ausverkauft. Auch die Stimmung auf Rängen sollte der Partie also gerecht werden.