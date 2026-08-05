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Schalke 04 vs. Real Madrid: Das letzte Testspiel der Vorbereitung im TV und Livestream
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Videoclip • 01:58 Min
Im letzten Testspiel vor der neuen Saison trifft Schalke 04 auf Real Madrid. So könnt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga und wartet im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung mit einem absoluten Leckerbissen auf.
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Am 16. August treffen die "Königsblauen" nämlich auf Real Madrid. Für den spanischen Top-Klub ist es ebenfalls der letzte Härtetest vor dem Auftakt, weshalb sogar die großen Namen wie Kylian Mbappe, Vinicius Jr. und Co. zum Einsatz kommen dürften.
Schalke-Sportvorstand Frank Baumann freut sich auch deshalb auf die Partie: "Die Vorfreude ist groß, gegen einen solchen Hochkaräter den letzten Test der Sommervorbereitung spielen zu können. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass auch die Schalkerinnen und Schalker es nicht erwarten können, einen solchen Kracher als Testspiel in der VELTINS-Arena zu sehen. Es wird ein echtes Fußballfest."
Dafür sprechen auch die Zahlen. Bereits nach wenigen Stunden waren die Heimtickets für das Spiel quasi ausverkauft. Auch die Stimmung auf Rängen sollte der Partie also gerecht werden.
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Schalke 04 vs. Real Madrid live: Die wichtigsten Infos im Überblick
Begegnung: Schalke 04 vs. Real Madrid
Termin: 16. August 2026
Anpfiff: 17:00 Uhr
Austragungsort: VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)
Trainer: Miron Musilc (Schalke 04), Jose Mourinho (Real Madrid)
Schalke 04 gegen Real Madrid: Läuft das Testspiel live im TV?
Nein. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.
Real Madrid zu Gast auf Schalke: Wo finde ich einen Livestream?
Einen Livestream gibt es exklusiv auf DAZN. Um das Spiel dort zu verfolgen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Wie geht es für Schalke 04 nach dem Testspiel gegen Real Madrid weiter?
Für Schalke 04 steht acht Tage später das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der 1. Runde des DFB-Pokals müssen die "Knappen" auswärts beim Halleschen FC ran. Knapp eine Woche später steht der Bundesliga-Auftakt – ebenfalls auswärts – beim FC Augsburg auf dem Programm.
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