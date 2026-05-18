Nach der verpassten Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga herrschte bei Hannover 96 Schockstarre.

Er empfinde "unfassbare Leere", sagte Kapitän Enzo Leopold mit glasigen Augen nach dem unnötigen 3:3 (2:1) gegen den 1. FC Nürnberg, durch das 96 den Relegationsplatz noch an den SC Paderborn abgeben musste.

"Wir haben es uns ganz anders vorgestellt, es ist einfach unfassbar bitter, dass wir so eine gute Saison im letzten Spiel nicht krönen können. Das tut richtig, richtig weh", sagte Leopold, während auch Trainer Christian Titz haderte. "Wir sind maximal enttäuscht", befand der 55-Jährige.

"Wir hatten uns in eine sehr gute Ausgangssituation gebracht, aber wir haben es in den letzten Spielen nicht geschafft. Normalerweise reicht es, drei Tore zu Hause zu schießen, um das Spiel für sich zu entscheiden", führte Titz aus.

Auch das 3:3 gegen Absteiger Preußen Münster am 32. Spieltag im eigenen Stadion schmerzte die Hannoveraner am Sonntag noch sehr. Letztlich fehlten nur zwei Punkte auf Paderborn und auch auf den direkten Aufsteiger SV Elversberg.