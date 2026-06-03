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2. Bundesliga: VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung
Veröffentlicht:von SID
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Der VfL Wolfsburg hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga ihren Trainer gefunden, der den direkten Wiederaufstieg schaffen soll. Es handelt sich allerdings um einen Namen, der nicht jedem Fußballfan ein Begriff sein dürfte.
Ein Nobody für den Neuanfang: Der Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Tobias Strobl als neuen Cheftrainer verpflichtet.
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Der 38-Jährige wechselt vom Drittligisten SC Verl zum Werksklub und erhält einen Zweijahresvertrag, wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten.
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Strobl erreichte mit Verl beste Ligaplatzierung der Klubhistorie
"Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben", sagte sein Vorgänger Dieter Hecking, der nach dem Abstieg aus der Bundesliga zum Geschäftsführer Sport befördert worden war.
"Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können."
Mit Verl erreichte Strobl in der abgelaufenen Spielzeit mit Platz sechs die beste Drittliga-Platzierung der Klubhistorie. Erstmals seit 19 Jahren gelang außerdem der Gewinn des Westfalenpokals.
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