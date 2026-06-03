ran Fußball DFB-Team: Kurioser PK-Moment! Kai Havertz dankt dem Playboy Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Der VfL Wolfsburg hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga ihren Trainer gefunden, der den direkten Wiederaufstieg schaffen soll. Es handelt sich allerdings um einen Namen, der nicht jedem Fußballfan ein Begriff sein dürfte.

Ein Nobody für den Neuanfang: Der Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Tobias Strobl als neuen Cheftrainer verpflichtet. Kennet Eichhorn: Mega-Handgeld zu viel für FC Bayern? Millionenpoker um deutsches Top-Talent spitzt sich zu Der 38-Jährige wechselt vom Drittligisten SC Verl zum Werksklub und erhält einen Zweijahresvertrag, wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten.

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