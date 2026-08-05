2. Bundesliga 2. Liga: VfL Bochum auf Relegationsplatz - Dabrowski legt sich fest Videoclip • 01:50 Min Link kopieren Teilen

Nachdem Hertha BSC in der vergangenen Saison den angestrebten Aufstieg verpasst hatte, geht der Hauptstadtklub mit etwas gedämpfteren Erwartungen in die neue Spielzeit. Trotz bislang nur eines Neuzugangs blickt Trainer Stefan Leitl optimistisch in die Zukunft und ist zuversichtlich, dass sich auf dem Transfermarkt noch etwas tun wird.

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Hertha muss auf dem Transfermarkt aktiv werden Für die Hertha wird es eine Saison des Umbruchs. 13 Spieler verließen den Verein im Sommer, bis jetzt kam nur einer auf Leihbasis dazu. Das soll sich laut Leitl jedoch noch ändern: "Wir haben die sportlichen Rahmenbedingungen geschaffen und jetzt liegt es an den Verantwortlichen, Spieler zu verpflichten." Neuzugang Oluwaseun Adewumi sei ein "toller, junger Spieler". Man sei dabei "ihn zu integrieren. Er ist für uns eine Option von der Bank. Und dann schauen wir wie lange es dauert, bis er sein ganzes Potenzial abrufen kann." Neuzugang Oluwaseun Adewumi sei ein "toller, junger Spieler". Man sei dabei "ihn zu integrieren. Er ist für uns eine Option von der Bank. Und dann schauen wir wie lange es dauert, bis er sein ganzes Potenzial abrufen kann."

Hertha BSC: Wer wird neuer Kapitän? Auch die Kapitänsrolle musste nach dem Abgang von Fabian Reese (VfL Wolfsburg) neu besetzt werden. Leitl gab am Mittwoch bekannt, dass Josip Brekalo der neue Kapitän werde und Linus Gechter und Paul Seguin seine Stellvertreter. Brekalo habe die "meiste Erfahrung und für ihn persönlich ist es der nächste Schritt.Wir haben mit ihm die perfekte Wahl getroffen. Er ist super glücklich dieses Amt ausführen zu dürfen." Nachdem Hertha BSC in der vergangenen Saison aufsteigen wollte und dann auf Rang sieben gelandet war, werden die Ziele bescheidener angegangen. Am Ende soll es ein "einstelliger" Tabellenplatz sein. Auch interessant: Transferzeugnis aller 18 Bundesligisten: Drei Fünfer, ein Topteam verpasst knapp die Bestnote

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