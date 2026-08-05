2. Bundesliga
2. Bundesliga - Saison 2026/27: Die Heimtrikots aller 18 Klubs im großen ran-Ranking
Aktualisiert:von Anne Malin
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams
Videoclip • 02:23 Min
Pünktlich zum Start der 2. Bundesliga nimmt ran die Heimtrikots der Zweitligisten näher unter die Lupe. In unserem Ranking ordnen wir die Tops und Flops der neuen Spielzeit ein.
Am Freitag startet die Saison 2026/2027 der 2. Bundesliga.
Das Auftaktspiel VfL Bochum gegen Hertha BSC gibt es ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.
Passend dazu haben die Klubs ihre neuen Heimtrikots für die Saison vorgestellt. Welches Design überzeugt, welches reiht sich in die Liste "gewollt, aber nicht gekonnt" ein?
Der VfL Wolfsburg setzt auf ein experimentelles Design, während Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98 und Bochum ihr Wappen in den Mittelpunkt stellen.
ran rankt alle Heimtrikots der Zweitligisten für die neue Spielzeit.
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Platz 18: 1. FC Kaiserslautern
Was zur "Hölle"? Teufelskopf, Dreizack, Teufelskratzer, Teufelsschweif: Diese Elemente finden sich alle im Wimmelbild der Lauterer wieder, die im Graffiti-Style auf dem neuen klassisch roten Trikot eingearbeitet wurden. Damit machen die "Roten Teufel" ihrem Namen auf jeden Fall alle Ehre.
Und damit auf dem Trikot nicht zu viel los ist, entschied man sich kurzerhand dazu, zumindest die Schulterpartie weiß zu lassen. Teuflisch gut ist was anderes.
Platz 17: VfL Wolfsburg
Nachdem der VfL mit der Rückkehr zum traditionellen Zinnenwappen für viel Begeisterung bei den Fans gesorgt hat, wollen die Wölfe ihre Fans nun mit Blitzen auf der Brust beeindrucken. Das neue Heimtrikot der Wölfe ist an den Song "Thunder" angelehnt, der vor Heimspielen beim Aufwärmen der Mannschaft abgespielt wird. Passend dazu schießen neonfarbene Blitze aus dem VW-Logo.
Die dunklen Wolken nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga entladen sich nun also endlich. Oder zieht das Gewitter über Wolfsburg gerade erst auf?
Platz 16: Dynamo Dresden
Same but different. Dynamo hat das neue schwarz-gelbe Trikot im Retro-Stil gehalten, das an die Bundesliga-Saison 1991/1992 angelehnt ist.
Zur Vorsaison ändert sich nicht all zu viel: Das Floral-Muster auf der Brust muss einer Streifenoptik weichen. Lediglich die neu designten schwarzen Ärmeln verhindern eine höhere Platzierung des sonst soliden Designs. Um auch dort den Sponsor perfekt in Szene zu setzen, muss auch in die schwarzen Ärmel genügend gelbe Fläche eingebaut werden.
Wieso also nicht einfach komplett gelb lassen?
Platz 15: VfL Osnabrück
Das neue Dress ist lila-lila gestreift und mit weißen Details geschmückt. Das Trikot "interpretiert mit geometrischen Formen und historischen Bezügen" den VfL neu.
Passend zum Aufstieg orientiert sich der VfL mit dem neuen Design am "Feistel-Trikot", einem der beliebtesten Trikots der Vereinsgeschichte, mit welchem der Verein seine erfolgreichste Zeit bestritt.
Ob die Erfolgsgeschichte im neuen Trikot auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga fortgesetzt werden kann?
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Platz 14: Eintracht Braunschweig
Spielt dasselbe Lied nochmal? Nur eingeschweißte Braunschweiger werden überhaupt Änderungen am Trikot-Design der Eintracht erkennen können. Aus der Ferne sieht es wie das klassische gelb-blaue Dress aus.
Bei näherer Betrachtung ist jedoch das gestanzte Löwenmuster zu erkennen, welches das gesamte neue Heimtrikot der Eintracht verziert. Ein verdienter 14. Platz!
Platz 13: Karlsruher SC
Auch der KSC bleibt seiner Vereinsfarbe treu. Die Vorderseite des Shirts, auf der die Silhouette des Wappens der Stadt abgebildet ist, soll im klassischen Blau die Verbundenheit zwischen Klub und Stadt zeigen.
Bei den Blau-Weißen ist der Name Programm. Abgesehen vom Wappen-Design ist außer blau-weiß nicht viel mehr zu sehen.
Platz 12: Arminia Bielefeld
Nein, der KSC ist nicht doppelt im Ranking aufgelistet. Aber ähnlich zu deren Design setzt auch Arminia Bielefeld bei ihrem neuen Heimtrikot auf ein durchgehendes Wappen-Muster.
Unter dem Motto "Wir zeigen Flagge!" präsentiert die Arminia das neue schwarz-blau-weiße Trikot. Auch hier zeigt das Muster auf der Vorderseite die Silhouette des Vereinswappens. Auch farblich ist das Trikot im Blau des Vereins gehalten.
Mit den schwarzen Akzenten an den Ärmeln und dem V-Ausschnitt wirkt das Trikot jedoch etwas edler und stimmiger in seiner Gesamtzusammensetzung.
Platz 11: 1. FC Magdeburg
Magdeburg bringt beim neuen Heimtrikot die Vertikalstreifen zurück. Mit seinen blau-weißen Streifen ähnelt das Design dem Auswärtstrikot der vergangenen Saison.
Es scheint auf den ersten Blick ein absolut solides Zweitliga-Trikot zu sein, doch auf den zweiten Blick stört etwas. Das Hummel-Logo, das halb in den blauen Streifen verschwindet, lässt das Trikot etwas unruhig wirken.
Platz 10: Holstein Kiel
Die Störche ändern ihre Design-Strategie zur kommenden Saison und setzen anstatt auf Formen und Muster vielmehr auf Schlichtheit und Eleganz. Damit entspricht der Verein dem Wunsch seiner Fans. Wer Böses denkt, könnte auch von Langeweile und Einfallslosigkeit beim Trikot-Design sprechen.
Das zurückhaltende Design ist dunkelblau mit roten Akzenten und soll laut Verein "norddeutsche Klarheit" darstellen. Lediglich der Knopf als "Verzierung" auf dem Trikotkragen wirkt im Gesamtbild etwas unpassend.
Platz 9: SV Darmstadt 98
Auch die Hessen bleiben ihren Farben treu: Das royalblaue Trikot ist mit einem Lilienmotiv bedruckt.
Das Lilien-Logo auf der Brust geht über den Sponsoren-Platzierungen von Craft und HAIX platziert ziemlich unter.
Platz 8: Hertha BSC
Das neue Heimtrikot steht laut Verein für "Vielfalt und Einheit "und sei ein "Aufruf zum Zusammenhalt und ein Ausdruck kollektiver Zugehörigkeit." Beim Design wurden auch die Wünsche und Rückmeldungen der Fans berücksichtigt.
Die Herthaner setzen mit breiten Vertikalstreifen auf klare Strukturen, die das Trikot schlicht aber elegant wirken lassen.
Ein insgesamt vielversprechendes Design des Hauptstadtklubs.
Platz 7: Energie Cottbus
Euphorisiert vom Aufstieg in die 2. Bundesliga präsentiert Cottbus sein schlichtes rot-weißes Trikot, welches im Fanshop als "kein Fanartikel" beschrieben wird. Es sei "der Beweis, dass wir schon immer hier waren."
Das Trikot ist keine designtechnische Meisterleistung, besticht aber durch seine Einfachheit.
Für die Cottbusser geht es jetzt im klassischen Rot um das Ziel Klassenerhalt.
Platz 6: Hannover 96
Hannover verewigt die Landeshauptstadt auf seinen roten Trikots. In den Stoff des Hannover-Heimtrikots sind acht Wahrzeichen und Institutionen der Stadt eingearbeitet. Da die Symbole im Trikotstoff eingestanzt wurden, sind diese gut erkennbar, aber dennoch dezent im Hintergrund gehalten.
In Kombination mit den grün-weißen Details an Ärmeln und Kragen bringt das Trikot die Vereinsfarben der Hannoveraner perfekt zur Geltung.
Platz 5: 1. FC Nürnberg
Auch der Club setzt auf traditionelle Symbole bei der Trikotgestaltung. Auch hier sind natürlich ebenfalls die überall beliebten Streifen im Einsatz.
Die Musterung aus unterschiedlichen Rot-Tönen auf dem neuen Heimtrikot stellt den Fränkischen Rechen, das Wappen der Region, dar.
Ein gelungenes Trikot, das mit einem etwas ausgefallenerem Muster überzeugen kann.
Platz 4: SpVgg Greuther Fürth
Die Vereinsfarbe ist beim neuen Dress von der Spielvereinigung nur als Akzent verbaut. Das Cremeweiß soll laut Verein das Kleeblatt besonders hervorheben. Damit weicht das Kleeblatt von seinen häufig grün-lastigen Designs ab und setzt auf eine etwas dezentere Farbe.
Die grünen Nadelstreifen sorgen für einen ausgefallenen, edlen Look.
Platz 3: VfL Bochum
Bochum kann mit einem dunkelblauen Look überzeugen, der von hellblauen Akzenten abgerundet wird.
Der Umriss des Vereinswappens ist das Muster auf dem neuen Heimtrikot. "Denn unser Wappen ist mehr als nur ein Zeichen. Es steht für das, was in uns steckt – unser Herz", heißt es auf der Vereinswebsite.
Platz 2: 1. FC Heidenheim
Der Bundesliga-Absteiger setzt auch in der kommenden Saison auf sein klassisches rotes Trikot mit blauen Streifen. Das Shirt wurde in Zusammenarbeit mit dem Fanbeirat des Vereins designed.
Die Kombination aus blau und rot ist ein All-Time-Klassiker, der Logo, Wappen und Sponsor ideal zur Geltung bringt.
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Platz 1: St. Pauli
Neben der Flut an blauen und roten Trikots sind die Kiezkicker im klassischen Braun ein wahrer Hingucker im Unterhaus. Das Design des FC St. Pauli mit weißen Details besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Material.
Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga sind die Paulianer zwar nicht mehr erstklassig, ihre Trikots sind es dagegen umso mehr.
Auch interessant: Das sind die Heimtrikots aller Bundesliga-Mannschaften Und: Hertha BSC muss aufpassen, nicht 1860 München 2.0 zu werden - ein Kommentar
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