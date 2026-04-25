2. Bundesliga
Hertha BSC verliert zweites Heimspiel in Folge - Kiel mit Lauf im Abstiegskampf
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:49 Min
Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga verspielt Hertha BSC die letzte verbliebende Chance auf die Top drei. Holstein Kiel verschafft sich unterdessen Luft im Abstiegskampf.
Holstein Kiel ist im engen Abstiegskampf der 2. Liga ein vorentscheidender Schritt geglückt. Die formstarke Mannschaft von Trainer Tim Walter kam bei Hertha BSC zu einem wichtigen 1:0 (0:0) und blieb auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen (vier Siege).
Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für die Störche bei noch drei Spielen fünf Punkte. Jonas Therkelsen traf in der 63. Minute zum umjubelten, wenn auch glücklichen Siegtreffer.
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Hertha BSC: Letzte Chance auf Aufstieg verspielt
Für die überlegene Hertha sind durch die Niederlage auch die letzten vagen Hoffnungen auf einen Aufstieg dahin. Kiel, das noch auf Braunschweig, Magdeburg und Dresden trifft, hat dagegen nach 13 Punkten aus den vergangenen fünf Partien alle Chancen auf den Klassenerhalt.
Berlin startete ohne den umworbenen Jungstar Kennet Eichhorn vielversprechend. Nach nicht einmal einer Minute traf Josip Brekalo zur vermeintlichen Führung, der Treffer wurde aber vom VAR wegen einer knappen Abseitsstellung einkassiert.
In der Folge sahen 45.000 Zuschauer im Olympiastadion eine Partie ohne größere Höhepunkte. Ein abgefälschter Schuss von Fabian Reese war die größte Chance der Hertha, der kurz vor der Pause nach Videostudium ein Elfmeter zurückgepfiffen wurde. Von Kiel kam nach vorne nichts.
Auch nach dem Wechsel blieb das Team von Stefan Leitl klar am Drücker. Doch Holstein zeigte sich nach einem weiten Einwurf eiskalt und verwertete gleich die erste nennenswerte Möglichkeit.
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