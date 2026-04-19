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2. Bundesliga

2. Bundesliga: Restprogramme aller 18 Klubs - viele direkte Duelle an beiden Tabellenenden

Aktualisiert:

von ran.de

2. Bundesliga

2. Bundesliga: Schalke-Gala lässt Fans träumen - "Nächstes Jahr wieder in Porto"

Videoclip • 01:48 Min

Die Zweitliga-Saison 2025/2026 neigt sich dem Ende entgegen. Welche Partien stehen noch aus? ran zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs.

In der 2. Bundesliga ist sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt einiges geboten. An beiden Tabellenenden spitzt sich die Situation im Frühjahr zu.

Es warten einige direkte Duelle, die am Ende entscheidend werden können. Sicher ist, dass sich die Top-Teams gegenseitig die Punkte wegnehmen werden und die Kellerkinder so manches Sechs-Punkte-Spiel auszutragen haben.

ran schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt.

So ist der Stand nach den Sonntagsspielen des 30. Spieltags.

Platz 1: FC Schalke 04 (61 Punkte, 45:26 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11

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Platz 2: SC Paderborn 07 (58 Punkte, 52:35 Tore)

  • FC Schalke 04 (H)

  • SV Elversberg (A)

  • Karlsruher SC (H)

  • SV Darmstadt 98 (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 4,25

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    DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream

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Platz 3: SV Elversberg (55 Punkte, 52:32 Tore)

  • SV Darmstadt 98 (A)

  • SC Paderborn 07 (H)

  • Fortuna Düsseldorf (A)

  • Preußen Münster (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,5

Platz 4: Hannover 96 (54 Punkte, 50:36 Tore)

  • Karlsruher SC (A)

  • Preußen Münster (H)

  • VfL Bochum (A)

  • 1. FC Nürnberg (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,25

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Platz 5: SV Darmstadt 98 (50 Punkte, 52:37 Tore)

  • SV Elversberg (H)

  • Karlsruher SC (A)

  • Preußen Münster (A)

  • SC Paderborn 07 (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,75

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Platz 6: Hertha BSC (48 Punkte, 44:35 Tore)

  • Holstein Kiel (H)

  • 1. FC Magdeburg (A)

  • SpVgg Greuther Fürth (H)

  • Arminia Bielefeld (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 13,5

Platz 7: 1. FC Kaiserslautern (46 Punkte, 49:44 Tore)

  • Eintracht Braunschweig (H)

  • Dynamo Dresden (A)

  • Arminia Bielefeld (H)

  • 1. FC Magdeburg (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 13,75

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Platz 8: Karlsruher SC (40 Punkte, 47:56 Tore)

  • Hannover 96 (H)

  • SV Darmstadt 98 (H)

  • SC Paderborn 07 (A)

  • VfL Bochum (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 5,25

Platz 9: 1. FC Nürnberg (38 Punkte, 39:41 Tore)

  • 1. FC Magdeburg (H)

  • SpVgg Greuther Fürth (A)

  • FC Schalke 04 (H)

  • Hannover 96 (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8

Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea

  • Minjae Kim (FC Bayern)
    Der FC Chelsea beschäftigt sich laut Bayern-Insider Christian Falk mit einer möglichen Verpflichtung von Abwehr-Star Minjae Kim. Zwar liege noch kein konkretes Angebot vor, jedoch haben die "Blues" angeklopft. Der FC Bayern würde sich demnach ab 30 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Auch Tottenham, AC Mailand und Inter Mailand seien am Südkoreaner interessiert, ...

    RHR-Foto

  • Minjae Kim (FC Bayern)
    ...noch deutet aber nichts konkret auf einen Abschied hin. Laut Falk ist Kim auch ohne Stammplatz mit seiner Rolle in München zufrieden. Die Bayern schätzen den Innenverteidiger als starken ersten Backup, selbst wenn dieser dafür ein sehr deftiges Gehalt bezieht. Stand jetzt habe Kim nicht die Absicht, die Bosse über einen Wechselwunsch zu informieren.

    Marco Canoniero

  • Yan Diomande (RB Leipzig)
    Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte.

    AFP/SID/RONNY HARTMANN

  • Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)
    Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien.

    IMAGO/Buzzi

  • Luka Vuskovic (Hamburger SV)
    Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an.

    IMAGO/HMB-Media

  • Said El Mala (1. FC Köln)
    Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.

    IMAGO/Revierfoto

  • Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)
    Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028.

    2025 Getty Images

  • Jeremy Monga (Leicester City)
    Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ...

    2025 Getty Images

  • Jeremy Monga (Leicester City)
    ... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es.

    2025 Getty Images

  • Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
    Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.

    2025 Getty Images

Platz 10: VfL Bochum (36 Punkte, 43:43 Tore)

  • SpVgg Greuther Fürth (H)

  • Arminia Bielefeld (A)

  • Hannover 96 (H)

  • Karlsruher SC (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,25

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Platz 11: Dynamo Dresden (35 Punkte, 49:47 Tore)

  • Fortuna Düsseldorf (A)

  • 1. FC Kaiserslautern (H)

  • Eintracht Braunschweig (A)

  • Holstein Kiel (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 13

Platz 12: Holstein Kiel (35 Punkte, 39:43 Tore)

  • Hertha BSC (A)

  • Eintracht Braunschweig (H)

  • 1. FC Magdeburg (H)

  • Dynamo Dresden (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,5

Platz 13: 1. FC Magdeburg (33 Punkte, 48:55 Tore)

  • 1. FC Nürnberg (A)

  • Hertha BSC (H)

  • Holstein Kiel (A)

  • 1. FC Kaiserslautern (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8,5

Platz 14: SpVgg Greuther Fürth (33 Punkte, 43:63 Tore)

  • VfL Bochum (A)

  • 1. FC Nürnberg (H)

  • Hertha BSC (A)

  • Fortuna Düsseldorf (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,5

Vereinshymnen der Bundesliga: Zoff in Gladbach! Die "Elf vom Niederrhein" ist Geschichte

  • Vereinshymnen der Bundesliga: Gladbach nicht mehr "Elf vom Niederrhein"
    In Gladbach endet eine Ära. Die "Fohlen" laufen nicht mehr unter dem Songs "Die Elf vom Niederrhein" ein. Nach einem Streit zwischen dem Komponisten des Liedes sowie dem Vize-Chef des Fanprojekts "FPMG Supporters" ist nun "Die Seele brennt" der Gladbach-Einlaufsong. ran zeigt die Hymnen der Bundesligisten. (Stand: 16. September 2024)
    Auch interessant: Borussia Mönchengladbach - Tim Kleindienst und die nervige Warterei auf das Comeback

    imago images / Thomas Bielefeld

  • Borussia Mönchengladbach
    Vereinshymne: "Die Seele brennt" (B.O.)

    IMAGO/Werner Otto

  • FC Bayern München
    Vereinshymne: "Stern des Südens" (Willy Astor), "Forever Number One" (Andrew White feat. Harry)

    imago images / ULMER Pressebildagentur

  • Borussia Dortmund
    Vereinshymne: "Wir halten fest und treu zusammen" (Heinrich Kersten), "Heja BVB" (Karl-Heinz Bandosz)

    imago images / Thomas Bielefeld

  • RB Leipzig
    Vereinshymne: "Stolz des Ostens" (Frank Dreibrodt)

    2019 Getty Images

  • Bayer 04 Leverkusen
    Vereinshymne: "Mit dem Kreuz auf der Brust" (Dirk Maverick)

    2019 Getty Images

  • VfL Wolfsburg
    Vereinshymne: "Grün-Weiß VfL" (Frank Skibitzki/HATTRICK)

    imago/Christian Schroedter

  • Eintracht Frankfurt
    Vereinshymne: "Im Herzen von Europa" (Polizeichor Frankfurt), "Schwarz-Weiß wie Schnee" (Tankard)

    2019 Getty Images

  • SV Werder Bremen
    Vereinshymne: "Lebenslang grün-weiß" (Original Deutschmacher)

    imago images / Picture Point LE

  • TSG 1899 Hoffenheim
    Vereinshymne: "Wir sind Hoffe" (Rhein-Neckar-Helden)

    2010 Getty Images

  • 1. FSV Mainz 05
    Vereinshymne: "Rot und Weiß" (S.T.E.I.L)

    2016 Getty Images

  • SC Freiburg
    Vereinshymne: "SC Freiburg vor!" (Fisherman's Fall)

    2017 Getty Images

  • FC Augsburg
    Vereinshymne: "Rot, Grün, Weiß" (AUGSBURG UNITED)

    imago images / Eibner

  • 1. FC Union Berlin
    Vereinshymne: "Eisern Union" (Nina Hagen)

    imago images / Matthias Koch

  • VfB Stuttgart
    Vereinshymne: "Stuttgart kommt" (Wolle Kriwanek)

    IMAGO/ActionPictures

  • VfL Bochum
    Vereinshymne: "Bochum" (Herbert Grönemeyer)

    2024 Getty Images

  • 1. FC Heidenheim
    Vereinshymne: "1846 FCH Ole" (Benny Hoirna)

    2024 Getty Images

  • FC St. Pauli
    Vereinshymne: "Das Herz von St.Pauli" (Phantastix & Elf)

    2024 Getty Images

  • Holstein Kiel
    Vereinshymne: "Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein - nur Holstein" (Die Denkedrans)

    2024 Getty Images

Platz 15: Arminia Bielefeld (32 Punkte, 43:45 Tore)

  • Preußen Münster (A)

  • VfL Bochum (H)

  • 1. FC Kaiserslautern (A)

  • Hertha BSC (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,25

Platz 16: Eintracht Braunschweig (31 Punkte, 32:50 Tore)

  • 1. FC Kaiserslautern (A)

  • Holstein Kiel (A)

  • Dynamo Dresden (H)

  • FC Schalke 04 (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,75

Platz 17: Fortuna Düsseldorf (31 Punkte, 27:47 Tore)

  • Dynamo Dresden (H)

  • FC Schalke 04 (A)

  • SV Elversberg (H)

  • SpVgg Greuther Fürth (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,25

Platz 18: Preußen Münster (28 Punkte, 32:51 Tore)

  • Arminia Bielefeld (H)

  • Hannover 96 (A)

  • SV Darmstadt 98 (H)

  • SV Elversberg (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 6,75

Auch interessant: Wer hat noch schwere Brocken vor der Brust? Restprogramme aller Bundesligisten

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