2. Bundesliga
2. Bundesliga: Restprogramme aller 18 Klubs - viele direkte Duelle an beiden Tabellenenden
Aktualisiert:von ran.de
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Die Zweitliga-Saison 2025/2026 neigt sich dem Ende entgegen. Welche Partien stehen noch aus? ran zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs.
In der 2. Bundesliga ist sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt einiges geboten. An beiden Tabellenenden spitzt sich die Situation im Frühjahr zu.
Es warten einige direkte Duelle, die am Ende entscheidend werden können. Sicher ist, dass sich die Top-Teams gegenseitig die Punkte wegnehmen werden und die Kellerkinder so manches Sechs-Punkte-Spiel auszutragen haben.
ran schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt.
So ist der Stand nach den Sonntagsspielen des 30. Spieltags.
Platz 1: FC Schalke 04 (61 Punkte, 45:26 Tore)
SC Paderborn 07 (A)
1. FC Nürnberg (A)
Eintracht Braunschweig (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11
Platz 2: SC Paderborn 07 (58 Punkte, 52:35 Tore)
FC Schalke 04 (H)
SV Elversberg (A)
Karlsruher SC (H)
SV Darmstadt 98 (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 4,25
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Platz 3: SV Elversberg (55 Punkte, 52:32 Tore)
SV Darmstadt 98 (A)
SC Paderborn 07 (H)
Fortuna Düsseldorf (A)
Preußen Münster (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,5
Platz 4: Hannover 96 (54 Punkte, 50:36 Tore)
Karlsruher SC (A)
Preußen Münster (H)
VfL Bochum (A)
1. FC Nürnberg (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,25
Platz 5: SV Darmstadt 98 (50 Punkte, 52:37 Tore)
SV Elversberg (H)
Karlsruher SC (A)
Preußen Münster (A)
SC Paderborn 07 (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,75
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Platz 6: Hertha BSC (48 Punkte, 44:35 Tore)
Holstein Kiel (H)
1. FC Magdeburg (A)
SpVgg Greuther Fürth (H)
Arminia Bielefeld (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 13,5
Platz 7: 1. FC Kaiserslautern (46 Punkte, 49:44 Tore)
Eintracht Braunschweig (H)
Dynamo Dresden (A)
Arminia Bielefeld (H)
1. FC Magdeburg (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 13,75
Platz 8: Karlsruher SC (40 Punkte, 47:56 Tore)
Hannover 96 (H)
SV Darmstadt 98 (H)
SC Paderborn 07 (A)
VfL Bochum (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 5,25
Platz 9: 1. FC Nürnberg (38 Punkte, 39:41 Tore)
1. FC Magdeburg (H)
SpVgg Greuther Fürth (A)
FC Schalke 04 (H)
Hannover 96 (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8
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Platz 10: VfL Bochum (36 Punkte, 43:43 Tore)
SpVgg Greuther Fürth (H)
Arminia Bielefeld (A)
Hannover 96 (H)
Karlsruher SC (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,25
Platz 11: Dynamo Dresden (35 Punkte, 49:47 Tore)
Fortuna Düsseldorf (A)
1. FC Kaiserslautern (H)
Eintracht Braunschweig (A)
Holstein Kiel (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 13
Platz 12: Holstein Kiel (35 Punkte, 39:43 Tore)
Hertha BSC (A)
Eintracht Braunschweig (H)
1. FC Magdeburg (H)
Dynamo Dresden (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,5
Platz 13: 1. FC Magdeburg (33 Punkte, 48:55 Tore)
1. FC Nürnberg (A)
Hertha BSC (H)
Holstein Kiel (A)
1. FC Kaiserslautern (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8,5
Platz 14: SpVgg Greuther Fürth (33 Punkte, 43:63 Tore)
VfL Bochum (A)
1. FC Nürnberg (H)
Hertha BSC (A)
Fortuna Düsseldorf (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,5
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Platz 15: Arminia Bielefeld (32 Punkte, 43:45 Tore)
Preußen Münster (A)
VfL Bochum (H)
1. FC Kaiserslautern (A)
Hertha BSC (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,25
Platz 16: Eintracht Braunschweig (31 Punkte, 32:50 Tore)
1. FC Kaiserslautern (A)
Holstein Kiel (A)
Dynamo Dresden (H)
FC Schalke 04 (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,75
Platz 17: Fortuna Düsseldorf (31 Punkte, 27:47 Tore)
Dynamo Dresden (H)
FC Schalke 04 (A)
SV Elversberg (H)
SpVgg Greuther Fürth (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,25
Platz 18: Preußen Münster (28 Punkte, 32:51 Tore)
Arminia Bielefeld (H)
Hannover 96 (A)
SV Darmstadt 98 (H)
SV Elversberg (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 6,75
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