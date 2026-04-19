Die Zweitliga-Saison 2025/2026 neigt sich dem Ende entgegen. Welche Partien stehen noch aus? ran zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs.

In der 2. Bundesliga ist sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt einiges geboten. An beiden Tabellenenden spitzt sich die Situation im Frühjahr zu.

Es warten einige direkte Duelle, die am Ende entscheidend werden können. Sicher ist, dass sich die Top-Teams gegenseitig die Punkte wegnehmen werden und die Kellerkinder so manches Sechs-Punkte-Spiel auszutragen haben.

ran schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt.

So ist der Stand nach den Sonntagsspielen des 30. Spieltags.