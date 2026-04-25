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DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.joyn.de

DTM 2026 Saison heute live: Termine, Fahrer, Übertragungen live im Free-TV auf ProSieben und Joyn-Stream

Aktualisiert:

von ran.de

ran racing DTM

DTM Update #5 2026: Ford setzt auf Rookie Finn Wiebelhaus

Videoclip • 02:44 Min

Die DTM-Saison 2026 steht bevor und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Der Blick richtet sich auf die DTM-Saison 2026, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben.

Schon lange ist klar, wann auf welchem Kurs gefahren wird. Erstmals in ihrer über 40-jährigen Geschichte startet die DTM in Österreich in die neue Saison.

Der Auftakt findet vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring.

Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn - inklusive FAN TV Channel - zu sehen sein.

ran hat alle wichtigen Informationen zur DTM-Saison 2026 zusammengefasst.

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DTM heute 2026 live: Wo läuft die Saison im Free-TV?

ProSieben überträgt die gesamte DTM-Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Dabei werden jeweils die beiden Rennen des Rennwochenendes live im Free-TV übertragen.

DTM 2026: Lexikon der wichtigsten Begriffe im Motorsport

DTM 2026 live: Wo finde ich heute einen kostenlosen Stream?

Auf Joyn erleben Fans zusätzlich das komplette Rennwochenende mit dem FAN TV live von der Strecke – kostenlos und in voller Länge.

Das Live-Angebot 2026 im Überblick:

  • alle Rennen live auf ProSieben

  • Freie Trainings & Qualifyings live im FAN TV Channel auf Joyn

  • Highlights, Re-Lives & exklusive Zusatzinhalte (die Rennen aller Rahmenserien live)

DTM-Livestreams auf Joyn

DTM 2026 live heute: Was ist der FAN TV Channel auf Joyn?

Auf dem Channel "FAN TV" können über Joyn die Freien Trainings & Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden. Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, ist in diesem Jahr auch bei Joyn empfangbar.

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DTM 2026 live: Wo gibt es heute einen Liveticker?

Alle Sessions der DTM gibt es im Liveticker auf ran.de.

DTM 2026 heute live: Welche Hersteller sind dabei?

Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt.

Bestätigte Hersteller 2026:

  • Aston Martin

  • BMW

  • Ferrari

  • Ford

  • Lamborghini

  • McLaren

  • Mercedes-AMG

  • Porsche

DTM 2026 heute live: Welche Fahrer sind dabei?

Zu den großen Namen der Saison gehören:

  • Mirko Bortolotti – DTM-Champion 2024, nun im Grasser-Lamborghini unterwegs und erneut ein Titelanwärter

  • Thomas Preining – Champion von 2023, weiterhin für Manthey Porsche am Start

  • Marco Wittmann – zweimaliger DTM-Champion im BMW von Schubert Motorsport

  • Kelvin van der Linde – feiert 2026 sein DTM-Comeback

  • Timo Glock – Ex-Formel-1-Pilot, zweite Saison im McLaren von Dörr Motorsport

  • Finn Wiebelhaus – Road-to-DTM-Sieger, gibt sein DTM-Debüt

Abgänge gibt es ebenfalls: Unter anderem werden René Rast und Ayhancan Güven 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen, da sie sich auf andere Rennprogramme konzentrieren.

Das komplette Fahrerfeld:

  • Comtoyou Racing: Nicki Thiim und Nicolas Baert

  • Schubert Motorsport: Kelvin van der Linde und Marco Wittmann

  • Manthey EMA: Ricardo Feller und Thomas Preining

  • Haupt Racing Team: Arjun Maini und Finn Wiebelhaus

  • Dörr Motorsport: Timo Glock und Ben Dörr

  • Winward Racing: Maro Engel und Jules Gounon

  • Landgraf Motorsport: Lucas Auer und Tom Kalender

  • Grasser Racing Team: Maximilian Paul und Mirko Bortolotti

  • Emil Frey Racing: Matteo Cairoli und Thierry Vermeulen

  • Team Abt Sportsline: Luca Engstler und Marco Mapelli

  • Land Motorsport: Bastian Buus

Das ran racing On-Air-Team:

  • Moderation: Andrea Kaiser, Matthias Killing, Mike Stiefelhagen

  • Experten: Maximilian Götz, Mike Rockenfeller, David Schumacher

  • Kommentator: Tobias Schimon

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DTM 2026 heute live: Wo gibt es Tickets?

Tickets für die Rennwochenenden gibt es auf der offiziellen Website der DTM.

Auch interessant: DTM 2026: Reglement vorgestellt - Neue Spezial-Reifen mit neuen Regeln

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