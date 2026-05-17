Niko Kovac wird von Usern schon angezählt - dann kommt die Wende!

So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga für die Saison 2026/2027?

Aktuell sind im Tabellenkeller der 2. Liga noch einige Vereine in der Verlosung für die zwei Extra-Spiele im Mai.

Aus dem Unterhaus stehen die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg in der gefährlichen Zone. Schlusslicht Preußen Münster ist hingegen seit dem 33. Spieltag nicht mehr zu retten.

In der 3. Liga steht die Rangordnung bereits fest. Der VfL Osnabrück und Cottbus steigen direkt in Liga zwei auf und Rot-Weiss Essen spielt in der Relegation um den Aufstieg.

Am Sonntag wird sich entscheiden gegen wenn RWE spielen muss.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.