Nach dem Zwangsabstieg von 1860 München steht fest, wer den Platz der "Löwen" in der 3. Liga einnehmen wird.

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2026/27 ist komplett, der Nachrücker für 1860 München steht fest: Wie der DFB am Donnerstag offiziell mitteilte, wird der TSV Havelse den Platz der "Löwen" in der dritthöchsten Fußball-Spielklasse einnehmen.

Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/26 nach. Sie haben laut DFB-Mitteilung "alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt".

1860 hatte als Tabellenachter eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun, allerdings geriet der Klub durch eine widerrufene finanzielle Zusage von Investor Hasan Ismaik in akute Geldnot. Es entstand eine Etatlücke in Höhe von 2,7 Millionen Euro, die die Münchner nicht mehr schließen konnten.

Somit wurde 1860 die Lizenz für die kommende Spielzeit entzogen, die Giesinger wurden nachträglich ans Tabellende gesetzt. Als Reaktion auf Ismaiks zurückgezogene Unterstützung kündigte der Klub nach 15 Jahren den Kooperationsvertrag mit dem Jordanier.

Havelse hatte die Saison eigentlich als Tabellen-17. und damit auf dem ersten Abstiegsplatz beendet. Durch die Rückversetzung der Sechziger verbleibt der Klub nun in der Liga.