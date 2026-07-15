1860 München: Großer Ticket-Ärger nach Zwangsabstieg - 8000 Dauerkarten wohl wertlos!

17:30 SAT.1 Bayern TSV 1860 München: Fans sammeln über 270.000 Euro für Trikotwerbung Videoclip • 33 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kurz vor dem Saisonstart in der Regionalliga beschäftigt die Löwen ein großes Ticket-Problem. Betroffen sind die Käufer von 8000 Dauerkarten.

In der Regionalliga Bayern beginnt die kommende Saison schon am Donnerstag nächster Woche. Für die zwangsabgestiegenen Löwen vom TSV 1860 München kommt der Start aber definitiv zu früh, weshalb sie beim Bayerischen Fußball-Verband beantragt hatten, in der Liga mit 19 Mannschaften am ersten Spieltag spielfrei zu haben – mit Erfolg. So bestreitet der Münchner Traditionsklub erst am 1. August sein Auftaktspiel beim 1. FC Schweinfurt.

Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • Fussball WM-Halbfinale: England - Argentinien live Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • Fussball WM-Halbfinale: England - Argentinien live Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

TSV 1860 München: Was passiert mit den Drittliga-Dauerkarten? Viel größere Sorgen bereitet den "Sechzgern" indes ihr erstes Heimspiel in der Woche darauf gegen den FC Augsburg II. Denn zurzeit herrscht unter den Löwen-Fans dicke Luft – vor allem bei denjenigen, die sich noch vor dem Zwangsanstieg Anfang Juni ihre Dauerkarten für die ursprünglich geplante Drittliga-Saison 2026/27 gesichert haben. Die nämlich sind nun wohl erst einmal wertlos. Der Grund: Durch den Absturz in die Regionalliga verloren diese Karten ihre Gültigkeit. Wie der "kicker" berichtet, bleibt fraglich, ob die Käufer der 8.000 Drittliga-Dauerkarten ihr Geld jemals zurückerhalten. Denn die Einnahmen aus dem Dauerkartenverkauf gehörten demnach zur Insolvenzmasse, die derzeit von Insolvenzverwalter Dr. Max Liebig verwaltet wird.

Müssen Löwen-Fans für ihre Dauerkarte zweimal zahlen? Wie es für die betroffenen Fans weitergeht, ist ebenfalls völlig offen. Der Verein stellte zwar öffentlich klar, dass die Mitglieder und Fans, „die in der Erwartung einer Drittliga-Saison 2026/27 bereits eine Dauerkarte (…) erworben haben, in einem begrenzten Zeitraum ein Vorkaufsrecht für die angestammten Plätze" haben. Doch sollten sie von dem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, würden sie Stand jetzt zweimal für eine Dauerkarte bezahlen – ohne zu wissen, ob sie das Geld vom ersten Kauf jemals wieder zurückbekommen.

1860 München: Vorbereitung auf die Saison unter Interimstrainer Alper Kayabunar Der TSV 1860 hatte vom DFB keine Lizenz für die kommende Drittliga-Saison erhalten, weil der von Investor Hasan Ismail finanzierte Klub keinen Nachweis über die Deckung einer fehlenden Etat-Summe von 2,7 Millionen Euro erbringen konnte. "Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen", begründeten die Münchner damals in einem Statement. Nach dem Abschied von Trainer Markus Kauczinski im Zuge des Abstiegs bereitet nun Interimstrainer Alper Kayabunar die Mannschaft auf den Saisonstart vor. Noch aber bestehen große Zweifel daran, ob das größtenteils kurzfristig zusammengestellte Team in der Regionalliga wettbewerbsfähig sein wird.

- Anzeige -