1860 München: Rudi Völler kündigt Spende an - und will auch Julian Nagelsmann überreden

ran Fußball Rudi Völler will für 1860 München spenden - zieht Julian Nagelsmann nach? Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Rudi Völler möchte sich aus alter Verbundenheit zu seinem Ex-Verein 1860 München an einer Spendenaktion beteiligen. Der DFB-Sportdirektor ist zuversichtlich, auch Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugen zu können.

Der TSV 1860 München macht schwierige Zeiten durch. Nachdem dem Traditionsverein die Lizenz für die 3. Liga wegen fehlender Liquidität verwehrt blieb, muss er in der Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern an den Start gehen. Dementsprechend angespannt ist die finanzielle Situation. 1860 München kündigt Investor Hasan Ismaik: Was sind die Folgen? Fans der "Löwen" haben daher eine Spendenaktion für ihren Klub ins Leben gerufen. Und es gibt offenbar bereits einen prominenten Unterstützer: DFB-Sportdirektor und Ex-Sechziger Rudi Völler. "Ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich werde auch Julian Nagelsmann überreden, dass er dabei ist. Er wird auch nicht den Mut haben, zu sagen, er gibt nichts", sagte Völler bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM 2026 über die Spendenaktion.

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Rudi Völler begann Profikarriere bei 1860 München Völler hatte zu Beginn seiner Profikarriere von 1980 bis 1982 für die "Löwen" gespielt. In seiner Premierensaison in der Bundesliga erzielte Völler in 33 Partien neun Treffer. Den Abstieg der Sechziger in die 2. Bundesliga konnte er damit jedoch nicht verhindern. Ein Jahr später krönte er sich mit 37 Toren zum Torschützenkönig der zweiten Liga, verpasste mit den Münchnern den direkten Wiederaufstieg jedoch denkbar knapp um einen Punkt.

Rudi Völler (1860, li.) gegen Wolfgang Dremmler (Bayern) Fußball 1. BL Herren Saison 1980 1981, Derby, Lokalderby, Stadtderby, Ortsderby, FC Bayern München - TSV 1860 München 1:1 Gruppe Olympiastadion München Dynamik, Bild: WEREK

1860 München: Rudi Völler ging, als die Lizenz entzogen wurde Als dem finanziell angeschlagenen Verein anschließend vom DFB die Lizenz entzogen wurde und der Zwangsabstieg in die Bayernliga folgte, zog Völler die Konsequenzen und wechselte zum ambitionierten Bundesligisten Werder Bremen. Doch die emotionale Verbundenheit ist geblieben, wie Völler erst vor wenigen Tagen erzählte: "Es heißt ja nicht umsonst: Einmal Löwe, immer Löwe. Wenn ich in München bin, egal wo – Löwen-Fans sieht man überall. Sie müssen jetzt noch enger zusammenrücken. Und dann kommen sie auch wieder hoch. Auch wenn es nicht einfach wird." Auch interessant: Nach Zwangsabstieg: Löwen-Investor engagiert besonderen Anwalt Und: Kommentar: So ist 1860 München die größte Lachnummer im deutschen Profifußball

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