Afrika-Cup
Afrika-Cup: Senegal wird Titel an Marokko aberkannt - Einspruch vor dem CAS
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Afrika Cup: FairPlay-Award für Diaz? Fans lachen über Elfer-Fail
Videoclip • 01:37 Min
Hammer um den Afrika-Cup! Senegal ist nach dem Eklat im Finale den Titel los. Marokko wird zum Champion erklärt. Senegal kündigt an, vor den CAS zu ziehen.
Der afrikanische Fußballverband hat das von Tumulten überschattete Finale des Afrika-Cups 2025 neu gewertet und Senegal den Titel nachträglich aberkannt. Das Berufungsgremium der CAF erklärte die Partie rund zwei Monate nach deren Austragung gemäß Artikel 84 des Regelwerks als verloren, das Ergebnis wurde mit 3:0 zugunsten von Gastgeber Marokko gewertet. Damit hob die Instanz eine frühere Entscheidung der CAF auf, die das Ergebnis zunächst bestehen gelassen hatte. Das teilte der Verband am Dienstag mit.
Hintergrund der Entscheidung ist das chaotische Endspiel vom 18. Januar in Rabat, das kurz vor dem Abbruch gestanden hatte. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen, erst nach längerer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Brahim Diaz vergab den Strafstoß, in der Verlängerung traf Pape Gueye (94.) zum 1:0-Endstand für Senegal. Das Berufungsgericht wertete das Verhalten der senegalesischen Spieler vor dem Diaz-Strafstoß nun als Verstoß gegen die Artikel 82 und 84 und gab dem Einspruch des marokkanischen Verbandes statt.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Afrika-Cup: Senegal verliert Titel - CAF begründet Entscheidung
"Die CAF-Berufungskommission hat entschieden, dass gemäß Artikel 84 des Reglements des CAF-Afrika-Cups (AFCON) das Finale des TotalEnergies CAF-Afrika-Cups (AFCON) Marokko 2025 ("das Spiel") für die senegalesische Nationalmannschaft als verloren gilt und das Ergebnis des Spiels mit 3:0 zugunsten der Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) gewertet wird", hieß es in der CAF-Mitteilung wörtlich.
Der marokkanische Verband teilte mit: "Mit dieser Maßnahme sollte keineswegs die sportliche Leistung der an diesem Wettbewerb teilnehmenden Mannschaften infrage gestellt werden, sondern lediglich die Anwendung der Wettbewerbsbestimmungen gefordert werden."
Ein Abbruch hatte auch gedroht, weil auf den Tribünen in Rabat Chaos ausgebrochen war. Senegals Fans wollten auf den Platz stürmen, Sicherheitskräfte verhinderten dies.
Der marokkanische Verband hatte bereits kurz nach dem Spiel rechtliche Schritte bei CAF und FIFA angekündigt. "Diese Situation hatte erhebliche Auswirkungen auf den normalen Spielverlauf und die Leistung der Spieler", erklärte der Verband damals und zielte bereits auf das zwischenzeitliche Verlassen des Spielfelds ab. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte von "inakzeptablen" und "hässlichen" Szenen gesprochen, die "verurteilt" werden müssen und sich "niemals wiederholen" dürfen.
Der Senegal um Bayern-Profi Nicolas Jackson und Topstar Sadio Mané hatte seinen zweiten Titel nach 2022 gefeiert. Dieser Triumph verliert durch die nachträgliche Wertung seine Gültigkeit, Marokko wird stattdessen erstmals seit 1976 wieder als Afrikameister geführt.
Die nächsten Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Livestream
60 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Livestream
60 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball
3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball
3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball
3. Liga: Ingolstadt-Aachen im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball
3. Liga: Ingolstadt-Aachen im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball
Sportschau im Livestream
89 MinBald verfügbar
Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball
Sportschau im Livestream
89 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 MinBald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 23.05. 20:00 • Fussball
DFB: Pokal Finale im Livestream
110 MinBald verfügbar
Samstag, 23.05. 20:00 • Fussball
DFB: Pokal Finale im Livestream
110 Min
- Bald verfügbar
Montag, 25.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Rückspiel
190 MinBald verfügbar
Montag, 25.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Rückspiel
190 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel
220 MinBald verfügbar
Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel
220 Min
Senegal zieht vor den CAS
Senegals Fußballverband reagierte am späten Dienstagabend und postete auf den Social-Media-Accounts der senegalesischen Nationalmannschaft noch einmal ein Video von den Feierlichkeiten in der Hauptstadt Dakar nach dem vermeintlichen Titelgewinn.
Kurz darauf kündigte der Verband an, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. "Der senegalesische Fußballverband verurteilt diese ungerechte, beispiellose und inakzeptable Entscheidung, die den afrikanischen Fußball in Verruf bringt", hieß es in einem Statement.
Daher werde der Verband "so bald wie möglich Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne einlegen". Das Urteil ist völlig offen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr Fußball:
Länderspiel
Karl-Debüt? Entscheidung wohl gefallen
Julian Nagelsmann gibt Donnerstag den Kader bekannt.