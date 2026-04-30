Bundesliga und 2. Bundesliga: Darum gibt es am 32. Spieltag keine Freitagsspiele

ran Fußball Bundesliga 1. FC Köln - Sondertrikot sorgt für Verwirrung: "Bayern-Trikot?" Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Anders als gewohnt beginnt der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht am Freitagabend, sondern erst am Samstag. Auch in der 2. Bundesliga sind keine Spiele. Das ist der Grund.

Bundesliga: Darum gibt es am 32. Spieltag kein Freitagsspiel Der Freitag des 32. Spieltags fällt auf den 1. Mai bzw. den "Tag der Arbeit" - einen gesetzlichen Feiertag in Deutschland. An diesem finden nicht nur zahlreiche Feierlichkeiten, sondern auch Demonstrationen und Kundgebungen statt. Diese binden eine hohe Anzahl an Polizisten und weiteren Sicherheitskräften. Zusätzliche Großveranstaltungen, wie Fußballspiele auf Profi-Ebene, würden die Kapazitäten an eine Grenze bringen. Aus organisatorischen und logistischen Gründen ist es einfacher, die Spiele nachzuholen.

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Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball 3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim Verfügbar auf Joyn 122 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball 3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim Verfügbar auf Joyn 122 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 18:30 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 87 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 18:30 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 87 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 12:55 • Fussball Women's Super League: Manchester City – FC Liverpool im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 12:55 • Fussball Women's Super League: Manchester City – FC Liverpool im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 13:30 • Fussball Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 13:30 • Fussball Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 16:15 • Fussball Champions League live: FC Barcelona - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 03.05. 16:15 • Fussball Champions League live: FC Barcelona - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 04.05. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 04.05. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Warum steigt ein Spiel in der Frauen-Bundesliga? Zwar pausieren die ersten drei Herren-Spielklassen am Freitag, jedoch steigt mit dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin ein Match in der Frauen-Bundesliga (ab 15 Uhr live auf Joyn). Doch wie ist das eigentlich möglich? Anders als zuletzt an Karfreitag handelt es sich nicht um einen sogenannten stillen Feiertag, an dem Veranstaltungen, die keinen ernsten Charakter haben, gänzlich untersagt sind. Rein rechtlich gesehen können Profi-Spiele also - sofern organisatorisch machbar - am 1. Mai stattfinden. Frauen-Bundesliga: HSV vs. Union Berlin am 1. Mai ab 15 Uhr auf Joyn streamen

Bundesliga: Wann wird das Freitagsspiel nachgeholt? Wie bereits am Osterwochenende wird das Freitagabendspiel auf Samstag, 15:30 Uhr geschoben. Hier werden dann fünf Partien zeitgleich steigen, ehe das Samstagabend-Match wie gewohnt um 18:30 Uhr beginnt. Am Sonntag gibt es - wie zum Abschluss einer internationalen Woche üblich - drei Partien, die um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr angepfiffen werden. In der 2. Bundesliga werden die beiden Freitagabendspiele am Sonntag nachgeholt. Folgerichtig steigen am Samstag vier und am Sonntag fünf Partien. PSG gegen FC Bayern: Schiedsrichter Schärer beeindruckt mit Spielleitung - Kommentar

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