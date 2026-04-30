Bundesliga
Bundesliga und 2. Bundesliga: Darum gibt es am 32. Spieltag keine Freitagsspiele
Veröffentlicht:von Dominik Hager
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:34 Min
Anders als gewohnt beginnt der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht am Freitagabend, sondern erst am Samstag. Auch in der 2. Bundesliga sind keine Spiele. Das ist der Grund.
Das Warten auf den 32. Spieltag in der Bundesliga fällt eine Nacht länger aus, als es die Fans gewohnt sind. Am Freitagabend wird keine Partie steigen.
Auch in der 2. Bundesliga und der 3. Liga rollt der Ball erst am Samstag.
Warum?
Bundesliga: Darum gibt es am 32. Spieltag kein Freitagsspiel
Der Freitag des 32. Spieltags fällt auf den 1. Mai bzw. den "Tag der Arbeit" - einen gesetzlichen Feiertag in Deutschland.
An diesem finden nicht nur zahlreiche Feierlichkeiten, sondern auch Demonstrationen und Kundgebungen statt. Diese binden eine hohe Anzahl an Polizisten und weiteren Sicherheitskräften.
Zusätzliche Großveranstaltungen, wie Fußballspiele auf Profi-Ebene, würden die Kapazitäten an eine Grenze bringen.
Aus organisatorischen und logistischen Gründen ist es einfacher, die Spiele nachzuholen.
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Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin
135 MinBald verfügbar
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Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball
3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim
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Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball
3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock
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Samstag, 02.05. 18:30 • Fussball
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Sonntag, 03.05. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass
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Sonntag, 03.05. 12:55 • Fussball
Women's Super League: Manchester City – FC Liverpool im Livestream
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Sonntag, 03.05. 13:30 • Fussball
Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga
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Sonntag, 03.05. 16:15 • Fussball
Champions League live: FC Barcelona - FC Bayern
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Montag, 04.05. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg
115 MinBald verfügbar
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Warum steigt ein Spiel in der Frauen-Bundesliga?
Zwar pausieren die ersten drei Herren-Spielklassen am Freitag, jedoch steigt mit dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin ein Match in der Frauen-Bundesliga (ab 15 Uhr live auf Joyn).
Doch wie ist das eigentlich möglich?
Anders als zuletzt an Karfreitag handelt es sich nicht um einen sogenannten stillen Feiertag, an dem Veranstaltungen, die keinen ernsten Charakter haben, gänzlich untersagt sind.
Rein rechtlich gesehen können Profi-Spiele also - sofern organisatorisch machbar - am 1. Mai stattfinden.
Bundesliga: Wann wird das Freitagsspiel nachgeholt?
Wie bereits am Osterwochenende wird das Freitagabendspiel auf Samstag, 15:30 Uhr geschoben. Hier werden dann fünf Partien zeitgleich steigen, ehe das Samstagabend-Match wie gewohnt um 18:30 Uhr beginnt.
Am Sonntag gibt es - wie zum Abschluss einer internationalen Woche üblich - drei Partien, die um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr angepfiffen werden.
In der 2. Bundesliga werden die beiden Freitagabendspiele am Sonntag nachgeholt. Folgerichtig steigen am Samstag vier und am Sonntag fünf Partien.
Bundesliga: Die Ansetzungen des 32. Spieltags im Überblick
Samstag, 02.05.2026
15:30 Uhr:
FC Bayern München – 1. FC Heidenheim
Eintracht Frankfurt – Hamburger SV
TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
Union Berlin – 1. FC Köln
18:30 Uhr: Bayer Leverkusen – RB Leipzig
Sonntag, 03.05.2026
15:30 Uhr: FC St. Pauli – 1. FSV Mainz 05
17:30 Uhr: Bor. Mönchengladbach – Borussia Dortmund
19:30 Uhr: SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Bundesliga: Nur noch ein Freitagsspiel in dieser Saison
Damit steht in der laufenden Bundesliga-Saison nur noch ein Freitagabendspiel an. Dabei handelt es sich um das Duell zwischen Dortmund und Frankfurt am 33. Spieltag.
Traditionell werden am 34. Spieltag alle Bundesligaspiele am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen.
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