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Bundesliga und 2. Bundesliga: Darum gibt es am 32. Spieltag keine Freitagsspiele

Veröffentlicht:

von Dominik Hager

ran Fußball Bundesliga

1. FC Köln - Sondertrikot sorgt für Verwirrung: "Bayern-Trikot?"

Videoclip • 01:34 Min

Anders als gewohnt beginnt der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht am Freitagabend, sondern erst am Samstag. Auch in der 2. Bundesliga sind keine Spiele. Das ist der Grund.

Das Warten auf den 32. Spieltag in der Bundesliga fällt eine Nacht länger aus, als es die Fans gewohnt sind. Am Freitagabend wird keine Partie steigen.

Auch in der 2. Bundesliga und der 3. Liga rollt der Ball erst am Samstag.

Warum?

Bundesliga: Darum gibt es am 32. Spieltag kein Freitagsspiel

Der Freitag des 32. Spieltags fällt auf den 1. Mai bzw. den "Tag der Arbeit" - einen gesetzlichen Feiertag in Deutschland.

An diesem finden nicht nur zahlreiche Feierlichkeiten, sondern auch Demonstrationen und Kundgebungen statt. Diese binden eine hohe Anzahl an Polizisten und weiteren Sicherheitskräften.

Zusätzliche Großveranstaltungen, wie Fußballspiele auf Profi-Ebene, würden die Kapazitäten an eine Grenze bringen.

Aus organisatorischen und logistischen Gründen ist es einfacher, die Spiele nachzuholen.

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    Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg

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Warum steigt ein Spiel in der Frauen-Bundesliga?

Zwar pausieren die ersten drei Herren-Spielklassen am Freitag, jedoch steigt mit dem Duell zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin ein Match in der Frauen-Bundesliga (ab 15 Uhr live auf Joyn).

Doch wie ist das eigentlich möglich?

Anders als zuletzt an Karfreitag handelt es sich nicht um einen sogenannten stillen Feiertag, an dem Veranstaltungen, die keinen ernsten Charakter haben, gänzlich untersagt sind.

Rein rechtlich gesehen können Profi-Spiele also - sofern organisatorisch machbar - am 1. Mai stattfinden.

Bundesliga: Wann wird das Freitagsspiel nachgeholt?

Wie bereits am Osterwochenende wird das Freitagabendspiel auf Samstag, 15:30 Uhr geschoben. Hier werden dann fünf Partien zeitgleich steigen, ehe das Samstagabend-Match wie gewohnt um 18:30 Uhr beginnt.

Am Sonntag gibt es - wie zum Abschluss einer internationalen Woche üblich - drei Partien, die um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr angepfiffen werden.

In der 2. Bundesliga werden die beiden Freitagabendspiele am Sonntag nachgeholt. Folgerichtig steigen am Samstag vier und am Sonntag fünf Partien.

Bundesliga: Die Ansetzungen des 32. Spieltags im Überblick

Samstag, 02.05.2026

15:30 Uhr:

FC Bayern München – 1. FC Heidenheim

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV

TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart

Werder BremenFC Augsburg

Union Berlin – 1. FC Köln

18:30 Uhr: Bayer LeverkusenRB Leipzig

Sonntag, 03.05.2026

15:30 Uhr: FC St. Pauli – 1. FSV Mainz 05

17:30 Uhr: Bor. Mönchengladbach – Borussia Dortmund

19:30 Uhr: SC FreiburgVfL Wolfsburg

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Bundesliga: Nur noch ein Freitagsspiel in dieser Saison

Damit steht in der laufenden Bundesliga-Saison nur noch ein Freitagabendspiel an. Dabei handelt es sich um das Duell zwischen Dortmund und Frankfurt am 33. Spieltag.

Traditionell werden am 34. Spieltag alle Bundesligaspiele am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen.

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