ran Fußball Birmingham City: Brady-Klub plant gigantisches Stadion Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Der SC Freiburg steht im Halbfinale der Europa League und ist nur noch zwei Spiele vom Finale entfernt. Im Hinspiel wartet dabei ein ganz besonderes Stadion auf die Breisgauer.

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Sporting Braga: Was hat es mit dem Felswand-Stadion auf sich? Das Estadio Municipal in Braga hat nur zwei große Tribünen auf den beiden Spielfeldseiten - hinter einem der beiden Tore befindet sich eine mächtige Felswand. Einige Fans kommen aufgrund der speziellen Lage nur über das Stadiondach in ihren Block. Auf der gegenüberliegenden Torseite ist neben weiteren Felsen zudem nur grüne Landschaft zu sehen. Um die weit herausragenden Tribünendächer zu tragen, sind mehr als 80 Stahlseile quer über das gesamte Spielfeld gespannt. Das Stadion wurde 2003 eröffnet und bietet 30.286 überdachte Sitzplätze. Die Spielstätte ist auch unter dem Namen Estadio da Pedreira bekannt, was soviel wie "Steinbruch-Stadion" bedeutet.

Das Estadio Municipal ist in eine Felswand eingebaut Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Freiburg-Trainer Schuster vor Braga-Duell: "Fängt direkt an zu kribbeln" Aufgrund der speziellen Bauweise bietet das Stadion eine einzigartige Atmosphäre, welche Freiburg-Trainer Julian Schuster bereits bei der Anreise gespürt hat: "Wenn man hierherfährt und das Stadion zum ersten Mal sieht, dann fängt es direkt an zu kribbeln. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir hier dieses Spiel bestreiten dürfen." Und weiter: "Dieses Stadion macht genau diesen Charme aus. Ich mag es, wenn Stadien einen unterschiedlichen Charakter haben und unterschiedlich aussehen. Es ist schon so, dass die Stadien in Deutschland über die letzten Jahren eine gewisse Ähnlichkeit bekommen haben. Da geht dieser Charme leider ein Stück weit verloren. Grade dieses Stadion hier hat man bei der EM 2004 im Panini-Stickerheft wahrgenommen. Es ist dann schon cool, hier auch selbst so ein Spiel spielen zu dürfen", so der 41-Jährige. Auch interessant: Sorgen nach Hakimi-Ausfall: Wer ersetzt den PSG-Star?

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