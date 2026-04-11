Rund um Wuppertal greifen die Schiedsrichter durch. Am Wochenende werden alle Kreisliga-Spiele bestreikt - wegen Eskalationen rund um vergangene Spiele.

Die Schiedsrichter rund um Wuppertal zeigen dem Fußball vor Ort an diesem Wochenende die Rote Karte. Wie die Schiedsrichtergemeinschaft im Kreis Wuppertal/Niederberg auf ihren Social-Media-Kanälen am Freitag ankündigte, wird vom 10. bis 12. April 2026 der Herren-Kreisliga-Spielbetrieb vor Ort bestreikt.

"Für die Kreisligen A, B und C werden alle angesetzten Schiedsrichter wieder abgesetzt", teilt die Wuppertaler Schiedsrichtergemeinschaft mit. Weiter heißt es: "Auslöser ist die massive Eskalation am 29.03.2026 in der Kreisliga C, bei der ein Schiedsrichter gejagt, angegriffen und körperlich verletzt wurde."

Daher werde nun auf die Vorfälle reagiert. "Kein Respekt - kein Schiri!", geben die Unparteiischen unter den Hashtags "Fairplay" und "StoppdieGewalt" vor.