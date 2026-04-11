Bundesliga
Union-Talent Linus Güther zweitjüngster Debütant der Bundesliga-Geschichte
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Bei der Niederlage in Heidenheim beschert Union-Berlin-Trainer Steffen Baumgart dem erst 16-jährigen Linus Güther das erste Bundesliga-Spiel. Damit verpasst das Talent einen Rekord nur knapp.
Union Berlins Top-Talent Linus Güther hat sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (1:3) zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gekürt. Der Offensivspieler war bei seiner Einwechslung am Samstag 16 Tage und drei Tage alt, nur Youssoufa Moukoko war bei seinem Debüt noch jünger. Der frühere Dortmunder war bei seinem Debüt für den BVB 16 Jahre und einen Tag alt gewesen.
Güther, der erst am Mittwoch seinen 16. Geburtstag gefeiert hatte, kam in Heidenheim in der 84. Minute beim Stand von 1:3 für Alex Kral in die Partie. In der vergangenen Länderspielpause hatte er im Team von Trainer Steffen Baumgart erstmals mit den Profis trainiert.
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"Wir wissen, dass wir ein großes Talent in den eigenen Reihen haben", sagte Baumgart zuletzt: "Es gibt Fußballer, die sind schwer zu verhindern. Wenn er gesund bleibt, klar bleibt und den Fußball so liebt wie bisher, kann er eine große Karriere machen."
Die jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte
Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 16 Jahre und 1 Tag
Linus Güther (Union Berlin) - 16 Jahre und 3 Tage
Paul Wanner (Bayern München) - 16 Jahre und 15 Tage
Tom Bischof (TSG Hoffenheim) - 16 Jahre, 8 Monate und 19 Tage
Sidney Raebiger (RB Leipzig - 16 Jahre, 8 Monate und 22 Tage
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