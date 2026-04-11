Ein medizinischer Notfall überschattet das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Darauf reagieren beide Fanlager während der Partie.

Beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen. "Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern", teilte der BVB am Samstag mit.

Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Nach der Pause beim Stand von 0:1 aus Dortmunder Sicht hatten die Fanlager den Support eingestellt, es wurde merklich ruhiger im Dortmunder Stadion. Wenig später informierte der BVB über den medizinischen Notfall.

Die Partie verloren die Schwarz-Gelben letztlich mit 0:1 und verpassten damit die vorzeitige Champions-League-Qualifikation.