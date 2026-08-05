Arsenal vs. Borussia Dortmund live im TV und kostenlosen Stream - alle Infos zum Testspiel-Kracher

Borussia Dortmund gastiert beim FC Arsenal in London. Hier läuft das Testspiel live im TV und im Stream?

Borussia Dortmund befindet sich nach der Asien-Tour in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Am 9. August steht für den BVB ein echter Testspiel-Kracher an. Die Schwarz-Gelben sind zu Gast beim amtierenden Premier-League-Champion FC Arsenal.

Das Spiel wird im Rahmen des Emirates Cups ausgetragen, ein jährlich abgehaltenes Vorbereitungsturnier des FC Arsenal. Der Cup besteht in diesem Jahr allerdings nur aus dem Spiel zwischen Dortmund und Arsenal.

Für Spannung ist dennoch gesorgt, da nun auch der BVB abgesehen von den WM-Fahrern komplett ist und alle WM-Fahrer eingegliedert sind.

ran liefert alle wichtigen Informationen zum Duell.