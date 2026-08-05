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FC Bayern auf Asien-Tour: Hier läuft das Testspiel gegen Aston Villa im TV und Stream
Aktualisiert:von Ran
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Der FC Bayern bestreitet Anfang August eine einwöchige Asientour und trifft in Hong Kong auf Aston Villa. ran liefert alle Infos zum Testspiel.
Der FC Bayern tritt zum Abschluss der einwöchigen Asienreise im Rahmen eines Testspiels gegen Aston Villa an. Die Partie gegen den Tabellen-Vierten der abgelaufenen Premier-League-Saison steigt am 7. August in Hong Kong.
Nach den Testspielen gegen Weshen Wiesbaden, Rottach-Egern und Jeju SK wartet nun also der erste richtige Brocken. Das Testspiel bietet einigen Akteuren die Möglichkeit, in der Gunst von Vincent Kompany zu steigen. Der ein oder andere Youngster dürfte auch die Chance bekommen, sich für weitere Einsätze bei den Profis zu beweisen.
Während die meisten Bayern-Stars wieder mit an Bord sind, haben Michael Olise, Dayot Upamecano und Harry Kane noch WM-Urlaub. Zudem fehlen Jamal Musiala, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Lennart Karl, die sich aufgrund von Verletzungen in München auf die Saison vorbereiten.
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FC Bayern vs. Aston Villa live: Die wichtigsten Infos im Überblick
Begegnung: FC Bayern vs. Aston Villa
Termin: 7. August 2026
Anpfiff: 14 Uhr (MEZ)
Austragungsort: Kai Tak Sports Park, Kai Tak, Hong Kong
Trainer: Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (FC Bayern)
FC Bayern auf Asienreise: Läuft das Testspiel gegen Aston Villa live im TV?
Nein, es wird keine TV-Übertragung zu Bayern vs. Aston Villa geben.
FC Bayern vs. Aston Villa: Wo finde ich einen Livestream?
Es besteht die Möglichkeit, die Partie auf FC Bayern TV + live im Stream zu verfolgen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Kostenfrei ist das Match Stand 4. August nicht zu verfolgen.
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FC Bayern: Wie geht es für den FC Bayern nach dem Testspiel weiter?
Für den FC Bayern geht es nach dem Testspiel gegen Aston Villa am 8. August zurück nach Deutschland, wo die heiße Phase der Vorbereitung beginnt. Weiter geht es am 15. August mit dem Telekom Cup gegen RB Leipzig.
Wirklich ernst wird es eine Woche später, wenn die Bayern im Franz Beckenbauer Supercup nach Dortmund müssen. Die Partie steigt am 22. August, genau sechs Tage vor dem ersten Bundesliga-Match der neuen Saison gegen Stuttgart.
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