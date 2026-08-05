FC Bayern auf Asien-Tour: Hier läuft das Testspiel gegen Aston Villa im TV und Stream

Der FC Bayern bestreitet Anfang August eine einwöchige Asientour und trifft in Hong Kong auf Aston Villa. ran liefert alle Infos zum Testspiel.

Der FC Bayern tritt zum Abschluss der einwöchigen Asienreise im Rahmen eines Testspiels gegen Aston Villa an. Die Partie gegen den Tabellen-Vierten der abgelaufenen Premier-League-Saison steigt am 7. August in Hong Kong.

Nach den Testspielen gegen Weshen Wiesbaden, Rottach-Egern und Jeju SK wartet nun also der erste richtige Brocken. Das Testspiel bietet einigen Akteuren die Möglichkeit, in der Gunst von Vincent Kompany zu steigen. Der ein oder andere Youngster dürfte auch die Chance bekommen, sich für weitere Einsätze bei den Profis zu beweisen.

Während die meisten Bayern-Stars wieder mit an Bord sind, haben Michael Olise, Dayot Upamecano und Harry Kane noch WM-Urlaub. Zudem fehlen Jamal Musiala, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Lennart Karl, die sich aufgrund von Verletzungen in München auf die Saison vorbereiten.