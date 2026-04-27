Bei irrer Aufstiegsfeier: Spieler schlägt Fan - Polizei ermittelt

ran Fußball Bundesliga BVB - Niko Kovac stolz: "Beste Verteidigung der Liga" Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

York City feierte durch einen Treffer in der 13. Minute der Nachspielzeit den Aufstieg in den englischen Profifußball. Dabei soll ein Spieler gegenüber einem Fan handgreiflich geworden sein.

Nach der Rückkehr von York City in den englischen Profifußball stürmten die Fans gleich zwei Mal den Platz - und einer der Spieler wurde offenbar gegen einen der Anhänger handgreiflich. Schwere Verletzung: Ex-Leipziger Xavi Simons verpasst Fußball-WM Wie die Polizei laut einem BBC-Bericht mitteilte, prüfe sie ein Video, das den mutmaßlichen Übergriff zeigt.

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York City: Last-Minute-Tor beschert Aufstieg York hatte den Wiederaufstieg nach zehn Jahren in den Niederungen durch ein 1:1 mit einem Treffer in der 13. Minute der Nachspielzeit bei Verfolger AFC Rochdale sichergestellt. Die Hausherren hatten ebenfalls erst in der Nachspielzeit (90.+5) zur Führung getroffen - ein Sieg hätte Rochdale Rang eins und den Aufstieg in die viertklassige League Two beschert.

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In den im Netz kursierenden Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Fan seine Hände auf einen York-Akteur legt, der mit dem Kopf am Boden auf dem Rasen kniet. Nach dem Eingreifen zweier Ordner steht der Spieler auf, reißt sich los und scheint dem Fan ins Gesicht zu schlagen. Die Polizei steht mit beiden Klubs und der Liga in Kontakt. Neben besagtem Video will sie auch die Aufnahmen der Überwachungskameras im Stadion sichten. Der erste Platzsturm war auf Rochdales vermeintlich goldenes Tor gefolgt. Nach Yorks spätem Ausgleich kam es erneut zu Tumulten. Laut Polizei wurden vier Rochdale-Fans festgenommen, zudem ein York-Anhänger wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Auch der englische Fußballverband FA ermittelt. Auch interessant: Traumfreistoß inklusive: Marco Reus verhilft LA Galaxy zum Sieg

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