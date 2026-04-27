In der MLS beschert Marco Reus seinem Team LA Galaxy fast im Alleingang drei wichtige Punkte.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat Ex-Meister LA Galaxy in der MLS nahezu im Alleingang drei Punkte beschert.

Der 36-jährige Marco Reus traf beim 2:1 (1:1) für LA Galaxy gegen Real Salt Lake zunächst per Traumfreistoß aus 18 Metern in den Winkel (9.) und sicherte den Erfolg spät im Spiel per Foulelfmeter (85.).

"Der Schlüssel war, nicht aufzugeben", sagte Reus bei "Apple TV", "darüber haben wir schon vor dem Spiel gesprochen - und am Ende haben wir gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft." Sein Freistoß sei "nichts Besonderes" gewesen, ergänzte er, "einfach nur Konzentration und Training".

Von Coach Greg Vanney gab es dennoch ein Sonderlob. "Die anderen Jungs sind unsere Kämpfer, sie arbeiten hart, aber Marco ist der Kreative, der das Spiel aus einem anderen Blickwinkel betrachtet", sagte er und ergänzte: "Er hat seine Erfahrung, sein Wissen und sein Gespür für den Raum und weiß, wo er hinlaufen muss. Er gibt uns etwas, was sonst niemand auf dem Feld hat."