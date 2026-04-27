MLS
Traumfreistoß inklusive: Marco Reus verhilft LA Galaxy zum Sieg
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
BVB - Niko Kovac stolz: "Beste Verteidigung der Liga"
Videoclip • 01:03 Min
In der MLS beschert Marco Reus seinem Team LA Galaxy fast im Alleingang drei wichtige Punkte.
Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat Ex-Meister LA Galaxy in der MLS nahezu im Alleingang drei Punkte beschert.
Der 36-jährige Marco Reus traf beim 2:1 (1:1) für LA Galaxy gegen Real Salt Lake zunächst per Traumfreistoß aus 18 Metern in den Winkel (9.) und sicherte den Erfolg spät im Spiel per Foulelfmeter (85.).
"Der Schlüssel war, nicht aufzugeben", sagte Reus bei "Apple TV", "darüber haben wir schon vor dem Spiel gesprochen - und am Ende haben wir gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft." Sein Freistoß sei "nichts Besonderes" gewesen, ergänzte er, "einfach nur Konzentration und Training".
Von Coach Greg Vanney gab es dennoch ein Sonderlob. "Die anderen Jungs sind unsere Kämpfer, sie arbeiten hart, aber Marco ist der Kreative, der das Spiel aus einem anderen Blickwinkel betrachtet", sagte er und ergänzte: "Er hat seine Erfahrung, sein Wissen und sein Gespür für den Raum und weiß, wo er hinlaufen muss. Er gibt uns etwas, was sonst niemand auf dem Feld hat."
Fußball: Weitere Videos
Marco Reus mit LA Galaxy nur auf Platz zehn
Es waren die Saisontore Nummer drei und vier im zehnten Einsatz für Reus. Ein Eigentor von JT Marcinkowski (45.+4) hatte den Gästen den zwischenzeitlichen Ausgleich gebracht.
Los Angeles liegt mit jetzt zwölf Punkten aus zehn Spielen auf Platz zehn der Western Conference, in der auch Thomas Müllers Vancouver Whitecaps (Zweiter/24 Punkte) zu Hause sind, wieder gleichauf mit einem Pre-Playoff-Platz. Salt Lake ist mit 16 Zählern Sechster.
Weitere News aus dem Fußball
WM 2026
Schlimme Verletzung: Ex-Leipziger Simons verpasst WM
Süper Lig
Bei Derby-Sieg: Sane zofft sich mit Ex-Teamkollege
Champions League
Kurz vor PSG-Spiel: Bayern-Duo fällt wohl aus
Fußball
Woltemade-Zoff: Stürmer löscht Newcastle aus Insta-Bio
Fußball
Retro-Offensive? Bayern-Auswärtstrikot wohl geleakt
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die wichtigsten Duelle im Auf- und Abstiegskampf