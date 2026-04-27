Champions League
Atletico Madrid vs. FC Arsenal live: Champions-League-Halbfinale live im TV, Livestream und im Ticker
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:49 Min
Atletico Madrid trifft im Halbfinale der Champions League auf den FC Arsenal. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
Im Halbfinale der Champions League treffen Atletico Madrid und der FC Arsenal aufeinander.
Den Londonern reichte nach einem späten 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel bereits ein torloses Unentschieden im Rückspiel gegen Sporting Lissabon zum Weiterkommen. Die "Rojiblancos" gewannen ihr Hinspiel mit 2:0 beim FC Barcelona, sodass den Madrilenen eine 1:2-Niederlage im Rückspiel für den Einzug in die Runde der besten vier Teams genügte.
Beide Teams trafen bereits am dritten Spieltag der Ligaphase aufeinander. Damals siegte Arsenal im Emirates Stadium mit 4:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte schossen Gabriel, Gabriel Martinelli und Viktor Gyökeres per Doppelpack den deutlichen Erfolg heraus.
ran hat die wichtigsten Informationen zum Königsklassen-Duell zusammengefasst:
Atletico Madrid vs. FC Arsenal live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Hinspiel statt?
Spiel: Atletico Madrid vs. FC Arsenal
Wettbewerb: Champions League, Halbfinal-Hinspiel
Datum: 29. April 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Champions League live: Läuft Atletico gegen Arsenal im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen.
Arsenal gastiert bei Atletico Madrid: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Der Streamingdienst DAZN überträgt das Champions-League-Spiel Atletico Madrid vs. FC Arsenal live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Atletico Madrid vs. FC Arsenal live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale?
Einen Ticker zum Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Atletico vs. Arsenal live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels
Begegnung: Atletico Madrid vs. FC Arsenal
Datum und Uhrzeit: 29. April 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Diego Simeone (Atletico Madrid), Mikel Arteta (FC Arsenal)
Free-TV: -
Pay-TV: DAZN
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
Champions League live im Pay-TV, Livestream - auch kostenlos?
Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.
Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
UEFA Champions League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase
1. Spieltag: 16.-18. September 2025
2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
4. Spieltag: 4./5. November 2025
5. Spieltag: 25./26. November 2025
6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
8. Spieltag: 28. Januar 2026
Playoffs: 17./18. & 24./25. Februar 2026
Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Champions League live: Wie ist der Modus?
Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.
Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.
Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.
Champions League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?
England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
Deutschland: FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
Frankreich: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
Dänemark: FC Kopenhagen
Türkei: Galatasaray Istanbul
Tschechien: Slavia Prag
Griechenland: Olympiakos Piräus
Kasachstan: Kairat Almaty
Norwegen: FK Bodo/Glimt
Aserbaidschan: FK Qarabag Agdam
Zypern: Pafos FC
Champions League live: Wie viel Geld ist im Spiel?
2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.
Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.
Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 Euro für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.