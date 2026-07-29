Borussia Dortmund befindet in der Saison-Vorbereitung auf Asienreise. Am 1. August steigt dabei ein Testspiel beim FC Tokyo. Hier läuft das Match im TV und im Livestream.

Der BVB befindet sich vom 26. Juli bis zum 2. August auf Asientour und wird in Japan zwei Testspiele abhalten. Nach dem ersten Kick bei Cerezo Osaka am 29. Juli steht am 1. August das zweite Match gegen den FC Tokyo in der japanischen Hauptstadt auf dem Programm.

Die Borussen haben im ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:2-Pleite kassiert, traten jedoch auch mit einer sehr jungen und unerfahrenen Auswahl an. Komplett wird der Kader zudem auch auf der Asienreise nicht sein.

Die deutschen WM-Fahrer um Felix Nmecha sind zwar wieder an Bord, jedoch sind Julian Ryerson, Gregor Kobel und Marcel Sabitzer nicht dabei, die erst nach dem Trip ins Training einsteigen werden. Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen zusätzlich verletzungsbedingt. Es ist erneut damit zu rechnen, dass viele Talente zum Einsatz kommen.