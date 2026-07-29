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Jürgen Klopp als Auslöser? DFB-Star verzichtet wohl auf Rücktritt aus Nationalmannschaft
Aktualisiert:von ran.de
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DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache"
Videoclip • 02:34 Min
Der Neustart beim DFB-Team unter Bundestrainer Jürgen Klopp soll einen Routinier zum Umdenken gebracht haben.
Mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp beginnt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine neue Ära. Und diese Tatsache soll nun dazu geführt haben, dass ein langjähriger Nationalspieler seine Pläne noch einmal überdenkt.
Laut "Sport Bild" hatte Abwehrspieler Antonio Rüdiger unmittelbar nach der bitteren WM-Pleite des DFB-Teams gegen Paraguay noch in der Umkleidekabine seinen Teamkollegen erklärt, er beabsichtige, sich aus dem Nationalteam zurückzuziehen.
Nun berichtet das Medium allerdings, dass sich die Situation durch Klopps Amtsantritt verändert haben soll.
Demnach lässt der 33-Jährige nun die Tür offen, unter dem neuen Cheftrainer weiterhin für Einsätze zur Verfügung zu stehen.
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Rüdiger: Von Stuttgart über Rom und Chelsea nach Madrid
Rüdiger begann seine Karriere 2011 beim VfB Stuttgart und bestritt insgesamt 80 Profispiele für den Verein - darunter auch einige Einsätze in der Europa League.
Zur Saison 2015/16 wechselte er zur AS Roma und spielte mit dem italienischen Verein erstmals in der Champions League. Nach zwei Saisons ging es für ihn weiter zum FC Chelsea in die Premier League.
Dort absolvierte er insgesamt 203 Pflichtspiele und gewann in der Spielzeit 2018/19 die Europa League sowie 2020/21 die Champions League unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel. Dazu kam der Gewinn des FA Cup 2017/18, des UEFA Super Cup 2021/22 und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2021.
Nach einer weiteren Saison auf der Insel zog es den Innenverteidiger zu Real Madrid, wo er seit 2022 unter Vertrag steht. Bislang stand der 33-Jährige 182 Mal für die "Königlichen" auf dem Platz und gewann 2024 mit dem Klub die Champions League.
2023/24 wurde er spanischer Meister, dazu gewann er zweimal den UEFA Super Cup, die Copa del Rey 2022/23, den FIFA Intercontinental Cup 2024, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2022 und die Supercopa de Espana 2023/24.
Zuletzt hat der Deutsche seinen auslaufenden Vertrag beim spanischen Rekordmeister bis 2027 verlängert.
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Rüdiger beim DFB: Seit zwölf Jahren dabei
Am 13. Mai 2014 gab der Innenverteidiger sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft, nachdem er zuvor bereits für die U21 und U19 des DFB gespielt hatte. Beim 0:0 im Freundschaftsspiel gegen Polen spielte er eine Halbzeit, bevor ihn Joachim Löw zur Pause gegen Benedikt Höwedes auswechselte.
2014 war er allerdings nicht im Kader für die Weltmeisterschaft - für die EM 2016 stand er hingegen schon im endgültigen Aufgebot, riss sich aber im ersten Training das Kreuzband. 2017 gewann Rüdiger mit dem Confederations Cup in Russland seinen ersten und bislang einzigen Titel beim DFB.
Seit 2018 gehörte er zum Kader bei jedem großen Turnier. So war er bei der WM in Russland Teil des deutschen Aufgebots, dass an der Mission Titelverteidigung scheiterte und bereits in der Gruppenphase ausschied. Rüdiger kam dabei auf einen Einsatz gegen Schweden.
Bei der EM 2021 kam er in jedem Spiel zum Einsatz - allerdings war für das deutsche Team bereits im Achtelfinale gegen England Schluss (0:2). Auch bei der WM 2022 war Rüdiger in jedem Spiel gesetzt, konnte aber nicht das zweite Gruppen-Aus bei der Weltmeisterschaft in Folge verhindern.
Bei der EM 2024 spielte der Innenverteidiger erneut jede Minute und scheiterte mit der DFB-Elf im Viertelfinale am späteren Europameister Spanien.
Insgesamt kommt der 33-Jährige auf 86 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft und erzielte dabei drei Tore.
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