1. FC Köln trennt sich von Trainer Lukas Kwasniok - Nachfolger steht bereits fest

Der 1. FC Köln reagiert auf die sportliche Negativserie und trennt sich von Trainer Lukas Kwasniok. Sein bisheriger Co-Trainer übernimmt interimsweise.

Der abstiegsbedrohte Bundesligist 1. FC Köln hat auf seine sportliche Negativserie reagiert und sich von Trainer Lukas Kwasniok getrennt.

Wie der Verein am Tag nach dem 3:3 (2:2) im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach bekanntgab, übernimmt der bisherige Co-Trainer René Wagner (37) die Verantwortung interimsweise.

"Wir haben uns am Sonntag sehr intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und sind zu der Entscheidung gekommen, für die letzte Phase der Saison auf der Cheftrainer-Position einen Impuls zu setzen", wird FC-Geschäftsführer Thomas Kessler auf der Klub-Homepage zitiert. "Lukas’ Fußballwissen und seine fachliche Expertise sind unbestritten. Er hat unsere Mannschaft mit großer Sorgfalt und hohem Engagement auf die Spiele vorbereitet. Trotz leidenschaftlicher und ordentlicher Auftritte war zuletzt ein klarer Abwärtstrend in unserer Entwicklung erkennbar.

Köln habe laut Kessler zu wenige Punkte geholt: "Vor diesem Hintergrund sind wir nach intensiver Analyse zu der Entscheidung gekommen, Lukas freizustellen. Wir danken ihm für seine Arbeit beim FC und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute."