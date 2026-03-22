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Eintracht Frankfurt verliert bei Burkardts Rückkehr in Mainz
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:03 Min
Nationalspieler Jonathan Burkardt hat bei seiner ersten Rückkehr mit Eintracht Frankfurt zum FSV Mainz 05 einen Dämpfer im Rennen um den Europapokal kassiert. Die Eintracht unterlag bei starken Mainzern mit 1:2 (1:1) und verpasste es, mit einem Sieg näher an den Tabellensechsten Bayer Leverkusen heranzurücken. Die Werkself hatte am Samstag gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:3) überraschend Punkte liegen lassen.
Nationalspieler Jonathan Burkardt hat bei seiner ersten Rückkehr mit Eintracht Frankfurt zum FSV Mainz 05 einen Dämpfer im Rennen um den Europapokal kassiert.
Die Eintracht unterlag bei starken Mainzern mit 1:2 (1:1) und verpasste es, mit einem Sieg näher an den Tabellensechsten Bayer Leverkusen heranzurücken. Die Werkself hatte am Samstag gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:3) überraschend Punkte liegen lasse
Paul Nebel sorgte mit seinem Doppelpack (6./89.) für Ernüchterung bei der SGE. DFB-Verteidiger Nathaniel Brown hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (20.).
Mainz, das vergangenen Donnerstag mit dem Einzug ins Conference-League-Viertelfinale Geschichte geschrieben hatte, hilft der Sieg im Rennen um den Klassenerhalt enorm weiter: Mit 30 Zählern beträgt der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg auf dem ersten direkten Abstiegsplatz neun Punkte. Frankfurt (39) fehlen nun acht Zähler auf Leverkusen.
Mainz verabschiedet Burkardt
Stürmer Burkardt, von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die ersten Länderspiele im WM-Jahr nominiert, erhielt vor dem Anpfiff seinen Abschied.
Der ehemalige Mainz-Kapitän, der im Sommer nach elf Jahren im Verein zur Eintracht gewechselt war, bekam Blumen und ein Bild. Sportvorstand Christian Heidel würdigte ihn als "außergewöhnlichen Spieler" und übte Kritik daran, dass vereinzelt Pfiffe ertönten.
Das erste Highlights erzeugte die Mainzer Offensive. Sheraldo Becker schicke Nebel nach Ballgewinn tief, dessen Schuss fälschte Rückkehrer Arthur Theate, der den gesperrten Kapitän Robin Koch vertrat, unhaltbar für Michael Zetterer ab. Der Keeper kassierte das erste Gegentor nach zuletzt drei Spielen mit weißer Weste.
Nebel trifft aus dem Gewühl heraus
Die SGE ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, Gefahr strahlten die Gäste aber kaum aus, bis Brown in Strafraum einen Querpass von Bahoya völlig frei aus gut acht Metern einschob.
Mainz wurde danach mutiger, nach einem Ballverlust von Collins setzte Kaishu Sano Becker in Szene, der im Duell mit Zetterer aber den Torhüter anschoss (37.). Kurz darauf profitierte Frankfurt fast von der Hilfe der Gastgeber. Dominik Kohr grätschte den Ball nach Flanke von Brown knapp am eigenen Tor vorbei (41.).
Viele Chancen kreierten die Teams nicht. Aus den Nichts setzte Frankfurts Farès Chaibi einen Kopfball an die Latte (61.), Daniel Batz hielt stark gegen Ritsu Doan (70.). Auf der Gegenseite scheiterte Becker am Pfosten (84.), ehe Nebel aus dem Gewühl traf.
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