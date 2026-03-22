1. FC Köln trennt sich wohl von Trainer Lukas Kwasniok

Der 1. FC Köln reagiert offenbar auf die sportliche Negativserie und trennt sich von Trainer Lukas Kwasniok.

Der abstiegsbedrohte Bundesligist 1. FC Köln hat auf seine sportliche Negativserie reagiert und sich laut übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Auch der Nachfolger stehe bereits fest.

Wie "Bild" und "Express" am Tag nach dem 3:3 (2:2) im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach berichteten, übernimmt der bisherige Co-Trainer René Wagner (37) die Verantwortung.

Aufsteiger Köln war nach einem ordentlichen Saisonstart in der Bundesliga zunehmend in den Tabellenkeller abgerutscht. Zuletzt hatte es sieben Spiele in Folge keinen Sieg mehr gegeben, überhaupt holte der Aufsteiger nur zwei Dreier aus den letzten 18 Spielen. Der achte Abstieg der Klub-Geschichte droht.

Ein Bekenntnis hatte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler schon nach dem Abpfiff am Samstagnachmittag vermieden. "Wir müssen das jetzt sachlich und rational analysieren. Wir haben heute eine große Enttäuschung, weil wir nur einen Punkt geholt haben. Die Erwartung waren klar drei Punkte", sagte Kessler bei Sky. Kwasniok selbst stemmte sich vehement gegen die drohende Entlassung, er "sei der richtige Mann am richtigen Ort."

Kwasniok (44) war nach vier Jahren beim SC Paderborn zum Saisonstart nach Köln gewechselt und hatte einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Den "Tanker" 1. FC Köln wolle er in "ruhige Gewässer" führen, hatte er bei seiner Antritts-Pressekonferenz erklärt. Nach dem wegweisenden Duell mit dem Erzrivalen Gladbach zog der Effzeh nun wohl die Reißleine.

Auch interessant: BVB-Trennung von Sebastian Kehl ist eine Chance für beide Seiten - ein Kommentar