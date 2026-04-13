ran Fußball Bundesliga Steffen Baumgarts letzte Worte als Union-Coach: "Große Enttäuschung" Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Union Berlins Geschäftsführer Horst Heldt reagierte auf die sexistischen Kommentare gegen die kürzlich zur Cheftrainerin der Profis beförderten Marie-Louise Eta.

Beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin haben die Verantwortlichen zuletzt nach der 1:3-Niederlage in Heidenheim gehandelt und sich von Trainer Steffen Baumgart getrennt. Als Nachfolgerin präsentierte der Hauptstadt-Klub in Marie-Louise Eta nun die erste Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte. Gladbach: Kritisches Transparent wegen Wechsel von Kapitän Rocco Reitz nach Leipzig Anschließend gab es unter anderem sexistische Kommentare in den sozialen Medien gegen die 34-Jährige, woraufhin nun Unions Geschäftsführer Horst Heldt klar Stellung bezog. "Ich habe die sexistischen Kommentare mitbekommen. Gleichzeitig weigere ich mich, diesen Stimmen Raum zu geben", heißt es in einem Statement von Heldt, das der Klub in den sozialen Medien veröffentlichte.

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"Für mich geht es hier ausschließlich um Führungsqualität - und wir trauen 'Loul' diese Aufgabe aus voller Überzeugung zu. Ich finde es wahnsinnig, dass wir uns im Jahr 2026 dafür noch rechtfertigen müssen. Wir sprechen hier von einer hochkompetenten Führungspersönlichkeit. Wir bei Union stehen geschlossen zu dieser Entscheidung und werden mit voller Kraft dazu beitragen, dass es künftig zu keiner Diskussion mehr kommen wird. Das alles ist einfach nur peinlich", ergänzte Heldt.