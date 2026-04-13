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Borussia Mönchengladbach: Kritisches Transparent wegen Wechsel von Kapitän Rocco Reitz nach Leipzig
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Videoclip • 01:19 Min
Die Fans von Borussia Mönchengladbach nehmen Rocco Reitz den bereits feststehenden Wechsel zu RB Leipzig weiterhin übel.
Rocco Reitz hat nach seinem bereits feststehenden Abgang Ärger mit den Fans seines Noch-Arbeitgebers Borussia Mönchengladbach.
Beim Auswärtsspiel der Gladbacher bei Reitz' neuem Klub RB Leipzig wandten sich die Anhänger der Borussia per Transparent an den 23-Jährigen.
"Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein", stand auf einem großen Banner im Block der Gästefans vom Niederrhein. Reitz lief in Leipzig erneut als Ersatz-Kapitän für den verletzten Tim Kleindienst auf.
Gladbach bestätigt Rekord-Ablöse für Eigengewächs Reitz
Mitte März wurde der Sommer-Transfer von Reitz nach Leipzig bereits offiziell verkündet. Medienberichten zufolge zahlen die Sachsen 20 Millionen Euro, die Summe kann aber aufgrund von Bonuszahlungen wohl auf bis zu 23 Millionen ansteigen.
Die Gladbacher bestätigten derweil, dass Reitz der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte von einem Eigengewächs ist. "Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte. Der frühe Zeitpunkt der Einigung hilft uns sehr bei unseren Planungen", wurde Borussias Sportchef Rouven Schröder in der Pressemitteilung des Bundesligisten zitiert.
Reitz unterschrieb in Leipzig einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2031 und könnte in der neuen Saison wohl die Rolle von Xaver Schlager im Mittelfeld einnehmen. Der Österreicher wird die Sachsen im Sommer ablösefrei verlassen.
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