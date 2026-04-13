Die Fans von Borussia Mönchengladbach nehmen Rocco Reitz den bereits feststehenden Wechsel zu RB Leipzig weiterhin übel.

Rocco Reitz hat nach seinem bereits feststehenden Abgang Ärger mit den Fans seines Noch-Arbeitgebers Borussia Mönchengladbach.

Beim Auswärtsspiel der Gladbacher bei Reitz' neuem Klub RB Leipzig wandten sich die Anhänger der Borussia per Transparent an den 23-Jährigen.

"Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein", stand auf einem großen Banner im Block der Gästefans vom Niederrhein. Reitz lief in Leipzig erneut als Ersatz-Kapitän für den verletzten Tim Kleindienst auf.