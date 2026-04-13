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FC Bayern München: So kann der FCB bereits am 30. Spieltag Meister werden
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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Videoclip • 01:16 Min
Nach dem Sieg beim FC St. Pauli und der Niederlage von Borussia Dortmund gegen Leverkusen kann der FC Bayern bereits am nächsten Spieltag Meister werden. ran zeigt, was dafür passieren muss.
Am 29. Spieltag konnte der FC Bayern mit 5:0 am Hamburger Millerntor gegen den FC St. Pauli gewinnen. Durch die 0:1-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf den BVB nun bereits zwölf Punkte.
Am 30. Spieltag ergeben sich dadurch mehrere Szenarien, in denen der deutsche Rekordmeister bereits seine 35. Meisterschaft feiern kann.
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FC Bayern: So wird der FCB am nächsten Spieltag Meister
Sollte Borussia Dortmund das Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) verlieren, reicht dem FC Bayern am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) bereits ein Unentschieden zuhause gegen den VfB Stuttgart, um Meister werden.
Bei einem Dortmunder Remis im Kraichgau bräuchte es in der Allianz Arena einen Sieg für die Münchner, um die Meisterschale in die Luft strecken zu dürfen.
Sollte der BVB gegen Hoffenheim gewinnen, wäre die Entscheidung vorerst vertagt, egal, wie der FC Bayern dann gegen den VfB spielt.
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