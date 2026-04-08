ran Fußball Bundesliga BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 8. April, 07:50 Uhr: Deadline bei Schlotterbeck? Ricken spricht Klartext +++ Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat eine Deadline im Poker um die Zukunft von Nico Schlotterbeck ausgeschlossen. "Das macht in manchen Fällen vielleicht Sinn, in diesem aber nicht. Die Gespräche sind so respektvoll und vertraulich, dass wir nicht auf künstliche Weise Druck ausüben wollen", konstatierte er im Interview mit der "SportBild". Zudem zeigte sich der 49-Jährige in Sachen Verlängerung optimistisch. "Es gibt ja drei Optionen: Wir verlängern den Vertrag, wir verkaufen ihn im Sommer – oder wir gehen ins letzte Vertragsjahr. Die letzte Option wollen wir alle vermeiden. Das wäre weder für uns noch für Nico gut. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die erste Option klappt." In der zurückliegenden Woche habe es demnach bereits Gespräche mit ihm, Schlotterbeck und dem neuen Sportdirektor Ole Book gegeben, die "sehr inhaltlich" gewesen seien: "Ole hat ihm erklärt, wie er tickt, was er für Ideen hat, wie er mit dem Kader plant und welche Vorteile wir Nico bieten." Schlotterbeck, dessen Vertrag noch bis Sommer 2027 läuft, hatte bereits nach dem 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende gesagt: "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Lars und Ole. Wir führen die Gespräche diese Woche weiter. Dann wird es, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis ich eine Entscheidung treffe."

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+++ 7. April, 09:22 Uhr: BVB hat wohl Woltemade im Blick +++ Borussia Dortmund stellt sich offenbar auf einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy im Sommer ein. Intern werden bereits verschiedene Szenarien durchgespielt, um für den Fall eines Wechsels des Torjägers vorbereitet zu sein. Dabei rückt laut "Bild" auch ein prominenter Name in den Fokus: Nick Woltemade. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich der BVB mit der Situation des deutschen Nationalstürmers bei Newcastle United. Woltemade war erst 2025 für eine Ablösesumme von rund 95 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den "Magpies" gewechselt. Nach einem vielversprechenden Start auf der Insel ist seine Rolle zuletzt jedoch deutlich kleiner geworden. Unter Trainer Eddie Howe kommt der 24-Jährige nur noch selten im Sturmzentrum zum Einsatz. Eine feste Verpflichtung dürfte angesichts der hohen Ablöse und des langfristigen Vertrags bis 2031 allerdings kaum realistisch sein. Sollte der BVB tatsächlich ernst machen, käme nach aktuellem Stand wohl allenfalls ein Leihgeschäft infrage. Hintergrund der Überlegungen ist die ungewisse Zukunft von Guirassy. Bereits Ende vergangener Woche war berichtet worden, dass der Angreifer Borussia Dortmund trotz seines noch bis 2028 laufenden Vertrags bei einem passenden Angebot verlassen könnte. Es hieß sogar bereits, der Stürmer habe sich für eine Luftveränderung im Sommer entschieden. Entsprechend prüfen die Schwarz-Gelben bereits mögliche Alternativen.

+++ 6. April, 13:30 Uhr: Liefert sich der BVB ein Transfer-Duell? +++ Schnappt sich der BVB nach Kaua Prates und Justin Lerma für den kommenden Sommer noch ein drittes Talent aus Südamerika? Brasilianische Medien bringen die Schwarz-Gelben als heißen Interessenten für den 18-jährigen Offensivspieler Lucca vom FC Sao Paulo ins Gespräch. Der Rechtsfuß ist auf der linken und rechten Außenbahn sowie im Zentrum einsetztbar. Lucca hält den Rekord als jüngster jemals eingesetzter Spieler seines Klubs. Bislang gelang dem brasilianischen Junioren-Nationalspieler ein Profi-Treffer, erzielt in der südamerikanischen Champions League. Laut "Bild" dürfte sich ein Transfer aber schwierig gestalten, sollen doch auch andere europäische Klubs an dem Talent dran sein. So gilt unter anderem der FC Arsenal als Interessent des Spielers, der noch bis 2028 vertraglich gebunden ist - und dementsprechend auch eine entsprechend hohe Ablösesumme kosten dürfte. Vorteil für den BVB: Die Borussia ist als starker Ausbildungsklub bekannt.

+++ 4. April, 11:55 Uhr: Guirassy will BVB offenbar verlassen +++ Borussia Dortmund muss sich im Sommer wohl nach einem neuen Stürmer umschauen. Wie die "Bild" berichtet, hat sich Serhou Guirassy dazu entschieden, den Verein nach dieser Saison zu verlassen, sollte es ein passendes Angebot geben. Der 30-Jährige wolle sich trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags sportlich verändern. Sein Entschluss sei gereift, nachdem er in den vergangenen Wochen intensiv über seine Situation nachgedacht habe. Sein Bruder und Berater Karamba sondiere bereits den Markt, Optionen würden geprüft. Als Interessenten werden Fenerbahce Istanbul und die AC Mailand sowie Klubs aus der Premier League und aus Saudi-Arabien genannt. Für den BVB könnte sich die Nachfolgersuche jedoch schwieriger gestalten, da Guirassys Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhalten soll, die jedoch erst ab Juli greife und bei 35 Millionen Euro liege. In 89 Pflichtspielen für die Dortmunder traf der Torjäger 56 Mal. Seinen Platz könnte dem Bericht zufolge Fisnik Asllani übernehmen, für den Stürmer der TSG Hoffenheim würden demnach 30 Millionen Euro als festgeschriebene Ablösesumme für Champions-League-Klubs fällig werden. Noch habe es demnach aber keine direkte Kontaktaufnahme gegeben.

+++ 2. April, 18:07 Uhr: Kovac kontert Österreich-Coach Rangnick in der Chukwuemeka-Diskussion +++ Borussia Dortmunds Coach Niko Kovac hat auf den verbalen Seitenhieb von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick reagiert. "Wir kommunizieren sehr gut, jeder ist verständlich. Wenn wir aneinander vorbeireden würden, würden wir in der Bundesliga nicht da stehen, wo wir stehen. Das machen wir in Englisch und das ist, denke ich mir, auch ganz in Ordnung", sagte Kovac und nahm damit Bezug auf die kritischen Worte Rangnicks. Dieser bemängelte die mangelnden Deutschkenntnisse von Carney Chukwuemeka, der kürzlich für die österreichische Nationalmannschaft debütierte, aber schon über anderthalb Jahre beim BVB unter Vertrag steht. "Ich war schon auch ein bisschen überrascht, dass man in Dortmund bisher noch gar nicht versucht hat, mit ihm Deutschunterricht zu machen", sagte Rangnick zuletzt. Darauf kontert Kovac nun unter anderem mit dem Argument der Ausrichtung des BVB. "Wir sind ein internationaler Klub, wir sind in einer globalen Welt, da geht es darum, dass man auch verschiedene Sprachen spricht als Trainer, und wir sprechen hier wirklich sehr viel Englisch", erklärte der Dortmunder Trainer. Zudem nimmt sich der in Wien geborene und in England aufgewachsene Chukwuemeka selbst in die Pflicht und den BVB in Schutz. "Die Verantwortung liegt nicht beim Klub, sondern bei mir. Ich bin schon ein Jahr in Dortmund", sagte das frühere Chelsea-Talent. Trotz der vermeintlichen Sprachbarriere im ÖFB-Team überzeugte Chukwuemeka auf Anhieb mit einem Tor beim Länderspiel-Debüt gegen Ghana (5:1).

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