Bundesliga
Eintracht Frankfurt: Offensivstar denkt nach Watschn von Albert Riera offenbar an Abgang
Veröffentlicht:von Chris Lugert
ran Fußball
WM 2026: Nur eine Überraschung? KI sagt Gruppensieger voraus
Videoclip • 02:00 Min
Can Uzun wurde zuletzt von Eintracht-Trainer Albert Riera deutlich kritisiert. Das hat offenbar Folgen: Der 20-Jährige befasst sich angeblich mit einem Abschied aus Frankfurt.
Nach deutlicher Kritik von Trainer Albert Riera denkt Offensivstar Can Uzun offenbar an einen vorzeitigen Abschied von Eintracht Frankfurt. Das berichtet die "Bild".
Beim 2:2 gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag saß der 20-Jährige die komplette Spielzeit über auf der Bank, danach bemängelte Riera schonungslos die Schwächen des türkischen Nationalspielers.
"Er weiß, was er mit und ohne den Ball machen soll. Wenn er das dem Team, nicht mir, gibt, wird er spielen", sagte der spanische Coach. Und weiter: "Dass einige nicht gespielt haben, liegt daran, dass man mit Ball super sein kann, aber ohne Ball eben nicht gut ist. Bei Albert wirst du dann nicht spielen. Da bin ich sehr klar. Ich will komplette Spieler. Sie müssen beide Aufgaben erledigen."
Kommende Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 MinBald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 10.04. 22:05 • Fussball
Champions League-Viertelfinale: FC Barcelona - Atletico Madrid im Livestream
100 MinBald verfügbar
Freitag, 10.04. 22:05 • Fussball
Champions League-Viertelfinale: FC Barcelona - Atletico Madrid im Livestream
100 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 12.04. 18:50 • Fussball
U23-Länderspiel der Frauen: Belgien - Deutschland im Livestream
130 MinBald verfügbar
Sonntag, 12.04. 18:50 • Fussball
U23-Länderspiel der Frauen: Belgien - Deutschland im Livestream
130 Min
Uzun zuletzt von Verletzungen ausgebremst
Diese persönlichen Angriffe sollen Uzun laut dem Bericht tief getroffen haben. Er soll inzwischen offen über einen Wechsel im Sommer nachdenken und wolle die kommenden Wochen genau beobachten. Laut der Zeitung soll die AC Mailand Interesse zeigen. Als Ablösesumme nennt die "Bild" 40 bis 45 Millionen Euro, Uzuns Vertrag läuft noch bis 2029.
Nach starkem Saisonstart mit acht Scorerpunkten an den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen wurde Uzun durch mehrere Verletzungen ausgebremst, zuletzt fiel er mit einer Oberschenkelverletzung gut sieben Wochen aus. Vor der Länderspielpause gab er beim 1:2 in Mainz sein Comeback als Joker.
Uzun hofft weiter darauf, zum türkischen WM-Kader zu gehören. Um sich für die Auswahl zu empfehlen, benötigt er in Frankfurt jedoch Einsätze. Ob er diese in den kommenden Wochen von Riera bekommen wird, bleibt abzuwarten.
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
Poker um El Mala: Premier-League-Giganten mischen wohl mit
FC Bayern
Eberl verrät schlimmes Detail zur Musiala-Verletzung
Bundesliga
VfB Stuttgart vs. HSV live: Zeigt Sky oder DAZN die Bundesliga im Free-TV, Stream und Ticker?
Sky oder DAZN - wer zeigt das Spiel?
St. Pauli vs. Bayern München live: Bundesliga im TV, Stream und im Ticker
Bundesliga
BVB vs. Leverkusen live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker
Eintracht trauert um verstorbenen Fan: "Tief betrübt"
ran Fußball
FC Santos: Erst Magie, dann Ärger! Neymar sorgt für Wirbel
Videoclip • 02:01 Min
ran Fußball
Vinicius-Freundin präsentiert ihre Muskeln
Videoclip • 01:00 Min
ran Fußball
FC Bayern: Schiedsrichter ein Thema? Kimmich mit klarer Ansage
Videoclip • 02:28 Min
ran Fußball
FC Bayern: Kane-Fragen? Kompany spielt mit Journalisten
Videoclip • 04:00 Min
ran Fußball
WM 2026: Nur eine Überraschung? KI sagt Gruppensieger voraus
Videoclip • 02:00 Min
ran Fußball
Osterpause statt Spieltag: Nick Woltemade gönnt sich Auszeit in New York
Videoclip • 01:33 Min
ran Fußball
Mesut Özil im Baby-Glück: Ex-DFB-Star erneut Papa geworden
Videoclip • 01:10 Min
2. Bundesliga
Hertha-Coach zum Fan-Skandal in Dresden: "Schande"
Videoclip • 01:09 Min
ran Fußball Bundesliga
Tom Bischof und Lennart Karl: Diese Frauen lieben Bayern-Youngster!
Videoclip • 01:30 Min
2. Bundesliga
Dynamo vs. Hertha: "Vollidioten!" Fans fordern Punktabzug
Videoclip • 01:29 Min