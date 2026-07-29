Borussia Dortmund hätte Said El Mala wohl beinahe zum Schnäppchen-Preis bekommen

Borussia Dortmund müsste viel Geld bezahlen, um Said El Mala vom 1. FC Köln loszueisen. Dabei hätten sie ihn vor einiger Zeit offenbar zum Schnäppchen-Preis bekommen.

Borussia Dortmund kämpft um eine Verpflichtung von Stürmer Saïd El Mala. Zuletzt soll der BVB für den 19-Jährigen wohl eine Ablöse von 34 Millionen Euro sowie bis zu 10 Millionen Euro an Boni geboten haben.

Für den 1. FC Köln war das offenbar zu wenig. Der "Effzeh" soll erst kürzlich ein Angebot über 50 Millionen Euro vom englischen Klub FC Brentford vorgelegen haben.

Dortmund muss also nachlegen, möchten sie zukünftig auf die Dienste des Shootingstars setzen. Bitter für Dortmund: Vor gut zwei Jahren hätten sie El Mala offenbar noch zu einem absoluten Schnäppchen-Preis bekommen.

Im Frühjahr 2024, als er für die U19 von Viktoria Köln spielte, hatte der Drittligist laut einem Bericht der "Sport Bild" bereits einige lukrative Angebote vorliegen. Auch der BVB war damals demnach schon interessiert.