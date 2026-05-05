Fußball
Borussia Dortmund - Joane Gadou wohl erster Transfer von Ole Book beim BVB
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:10 Min
Der erste Transfer von Ole Book als Sportdirektor des Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar vor dem Abschluss.
Wie der kicker und Sky berichten, soll sich der BVB mit Joane Gadou von Red Bull Salzburg einig sein. Demnach habe sich der Verein mit dem 19 Jahre alten Innenverteidiger auf einen "Langzeitvertrag" verständigt.
Die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich den Medienberichten zufolge auf der Zielgeraden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro.
Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, sollen sich die Salzburger zudem eine stattliche Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.
Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon an Gadou interessiert gewesen sein. Der BVB muss in der Innenverteidigung personell nachlegen, weil zum Beispiel der Vertrag von Niklas Süle nicht verlängert wird.
BVB: Gadou in Salzburg gefragt
Der 1,95 m große Gadou war 2024 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Österreich gewechselt. Damals hatte Salzburg zehn Millionen Euro für ihn gezahlt.
Für die Österreicher stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung.
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