Der erste Transfer von Ole Book als Sportdirektor des Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar vor dem Abschluss.

Wie der kicker und Sky berichten, soll sich der BVB mit Joane Gadou von Red Bull Salzburg einig sein. Demnach habe sich der Verein mit dem 19 Jahre alten Innenverteidiger auf einen "Langzeitvertrag" verständigt.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich den Medienberichten zufolge auf der Zielgeraden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, sollen sich die Salzburger zudem eine stattliche Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon an Gadou interessiert gewesen sein. Der BVB muss in der Innenverteidigung personell nachlegen, weil zum Beispiel der Vertrag von Niklas Süle nicht verlängert wird.