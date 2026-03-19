ran Fußball Bundesliga BVB: Nach Debüt-Tor! Niko Kovac fordert Krapfen von Luca Reggiani Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 19. März, 12:20 Uhr: Klausel als Problem: Adeyemi-Verhandlungen stocken +++ In der Personalie Karim Adeyemi gibt es beim BVB weiter keine Klarheit. Laut "Sky" herrscht in den Verhandlungen über den 2027 auslaufenden Kontrakt "eher ein Stillstand als ein Weiterkommen". Demzufolge liegt ein neues Angebot der Schwarz-Gelben auf dem Tisch, welches Adeyemis Gehalt "in eine ordentliche Riege aufsteigen" lassen würde. Aber: Der Klub ist wohl nicht bereit, sich auf alle Forderungen einzulassen. Konkret geht es um die von Berater Jorge Mendes geforderte Höhe der Ausstiegsklausel. So befindet man sich aktuell in einer Position, in der beide Seiten nicht zueinanderfinden können. Mehr Druck erzeugt dies vor allem für den Klub, der den Nationalspieler nicht ablösefrei 2027 abgeben will, weshalb ein Verkauf im kommenden Sommer Thema werden könnte. Adeyemi kam 2022 von RB Salzburg, aktuell hat er keinen Stammplatz.

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+++ 17. März, 21:18 Uhr: England-Klub wohl an Guirassy dran: Wettbieten um Stürmer? +++ Ursprünglich wollte Serhou Guirassy im Sommer wohl in die Wüste wechseln, doch aufgrund der weiterhin angespannten Lage in Nahen Osten wird das immer unwahrscheinlicher. Ziel des 30-Jährigen sei es laut "Bild" aber weiterhin, noch einmal das große Geld mitzunehmen. Und sowohl für den Stürmer als auch für den BVB scheinen die Zeichen für einen Geldsegen gut zu stehen. Neben der AC Mailand, die Guirassy schon länger auf dem Zettel habe, soll nun offenbar auch Premier-League-Sorgenkind Tottenham Hotspur am guineischen Nationalspieler dran sein. Der Tabellen-Sechzehnte wolle sich für die kommende Saison neu aufstellen. Es soll bereits Kontakt zwischen dem englischen Klub und Guirassys Brüdern und Managern gegeben haben. Auf der Insel ständen die Chancen für einen lukrativen Vertrag auf jeden Fall gut. Da Guirassys Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro nur für Top-Klubs gilt, könnte ein Wettbieten zwischen Mailand und Tottenham auch für Borussia Dortmund erfreulich sein. Nach dem frühen Champions-League-Ausscheiden fehlen im Budget von "Schwarz-Gelb" wohl bis zu 27 Millionen Euro.

+++ 16. März, 21:09 Uhr: Dortmund scoutet wohl Abwehrstar Senesi +++ Durch den bevorstehenden Abgang von Niklas Süle und die schwere Verletzung von Emre Can braucht Borussia Dortmund im Sommer 2026 neue Innenverteidiger. Wie nun "Sky" und "Bild" berichten, könnte der Argentinier Marcos Senesi ein Kandidat des BVB sein. Den Berichten nach soll die Borussia den 28-Jährigen bei seinem Klub AFC Bournemouth intensiv beobachten. Die Dortmunder könnten den Linksfuß im Sommer ablösefrei verpflichten. Der Südamerikaner ist in der laufenden Saison Stammspieler bei Bournemouth, kam zu 28 Liga-Einsätzen bei den Engländern.

+++ 12. März, 19:09 Uhr: Nach Nmecha-Verlängerung - was passiert mit Guirassy und Adeyemi? +++ Unter anderem durch das frühe Aus in der Champions League könnte Borussia Dortmund laut "Sportbild" wohl dazu gezwungen sein, im Sommer einen Star zu verkaufen. Unter anderem durch das frühe Aus in der Champions League könnte Borussia Dortmund laut "Sportbild" wohl dazu gezwungen sein, im Sommer einen Star zu verkaufen. Dem Bericht nach steigt nun immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass im Sommer 2026 ein Offensivstar verkauft werden könnte. Konkret genannt werden dabei Top-Torjäger Serhou Guirassy und Flügelflitzer Karim Adeyemi. Bei Adeyemi sollen die BVB-Bosse wohl auf eine Ablösesumme im Bereich von 60 Millionen Euro hoffen, sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027. Allerdings verlor er zuletzt seinen Stammplatz in Dortmund. Der 30-jährige Guirassy hingegen wolle noch mal einen lukrativen Vertrag unterschreiben, beschäftigt sich wohl daher auch mit einem möglichen Abgang vom BVB. Seine Brüder, die gleichzeitig die Berater des Stürmers sind, sollen den Markt schon seit Monaten sondieren, als mögliche Ziele gelten demnach Klubs aus der Wüste, aber auch der AC Mailand. In Guirassys Vertrag gibt es dem Bericht nach eine Ausstiegsklausel, die sich je nach Klub wohl zwischen 45 und 50 Millionen Euro bewegen soll. Guirassys Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2028.

+++ 12. März, 11:20 Uhr: Transfer-Wende bei Guirassy? +++ Wie geht es weiter bei Serhou Guirassy? Erst vor wenigen Wochen schrieb die "Bild", der Stürmer wolle in Saudi-Arabien "nochmal richtig abkassieren" - und den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterzeichnen. Nun berichtet das Medium, ein Wechsel in den Nahen Osten, samt Verdopplung seines kolportierten Jahresgehalts von neun Millionen Euro, sei nur noch "zweite Priorität". So steht Guirassy wohl vor allem bei der AC Mailand auf dem "Wunschzettel", ist aber selbstverständlich nicht der einzige Kandidat. Zwar sei im Vertrag des 29-Jährigen im Sommer eine Ausstiegsklausel für 45 Millionen Euro verankert, diese gelte allerdings nur für einige wenige Vereine - nicht aber für Milan. Das würde bedeuten: Der BVB könnte frei über die Ablöse verhandeln. Der Stürmer selbst soll sich derweil eine Deadline in Sachen Zukunftsentscheidung gesetzt haben. Dem Bericht zufolge will er spätestens kurz nach Saisonende im Mai dem BVB mitteilen, ob er um eine Wechselfreigabe ersucht.

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