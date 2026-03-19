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Nagelsmann verkündet DFB-Kader: Bayern-Stars Urbig und Karl neu dabei

Aktualisiert:

von ran.de

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DFB-Team - Fans wüten nach Nominierung und fordern VfB-Star

Videoclip • 01:57 Min

Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet den Kader für die nächsten beiden Länderspiele. Mit dabei sind zwei Neulinge vom FC Bayern.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen die ersten Länderspiele des WM-Jahres auf dem Programm. Am 27. März geht es in Basel gegen die Schweiz, drei Tage später empfängt das DFB-Team in Stuttgart Ghana.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt sein Aufgebot für die Partien bekanntgegeben. Mit den beiden Bayern-Profis Lennart Karl und Jonas Urbig nominierte er dabei zwei Neulinge.

Auch einige Rückkehrer sind im Kader mit dabei, so kehren Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal) und Anton Stach (Leeds United) sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart) zurück.

Der DFB-Kader in der Übersicht:

Tor: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig

Defensive: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Anton Stach, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Josha Vagnoman

Offensive: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Leroy Sane, Kevin Schade, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade

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DFB-Team: Diese Kandidaten sind nicht dabei

Torhüter: ter Stegen, Atubolu, Dahmen, Leno, Ortega

Abwehr: Koch, Mittelstädt, Baku, Chabot, Bisseck, Gosens, Kehrer, Collins, Henrichs

Mittelfeld: Stiller, Bischof, Andrich, Reitz, Gruda, Prömel

Offensive: Musiala, Ouedraogo. Kleindienst, Amiri, Füllkrug, El Mala, Burkart, Beier, Adeyemi

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