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Nagelsmann verkündet DFB-Kader: Bayern-Stars Urbig und Karl neu dabei
Aktualisiert:von ran.de
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DFB-Team - Fans wüten nach Nominierung und fordern VfB-Star
Videoclip • 01:57 Min
Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet den Kader für die nächsten beiden Länderspiele. Mit dabei sind zwei Neulinge vom FC Bayern.
Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen die ersten Länderspiele des WM-Jahres auf dem Programm. Am 27. März geht es in Basel gegen die Schweiz, drei Tage später empfängt das DFB-Team in Stuttgart Ghana.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt sein Aufgebot für die Partien bekanntgegeben. Mit den beiden Bayern-Profis Lennart Karl und Jonas Urbig nominierte er dabei zwei Neulinge.
Auch einige Rückkehrer sind im Kader mit dabei, so kehren Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal) und Anton Stach (Leeds United) sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart) zurück.
Der DFB-Kader in der Übersicht:
Tor: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig
Defensive: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Anton Stach, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Josha Vagnoman
Offensive: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Leroy Sane, Kevin Schade, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade
DFB-Team: Diese Kandidaten sind nicht dabei
Torhüter: ter Stegen, Atubolu, Dahmen, Leno, Ortega
Abwehr: Koch, Mittelstädt, Baku, Chabot, Bisseck, Gosens, Kehrer, Collins, Henrichs
Mittelfeld: Stiller, Bischof, Andrich, Reitz, Gruda, Prömel
Offensive: Musiala, Ouedraogo. Kleindienst, Amiri, Füllkrug, El Mala, Burkart, Beier, Adeyemi
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