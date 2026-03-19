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NFL: Quarterback Carson Wentz kehrt zu Minnesota Vikings zurück
Veröffentlicht:von ran.joyn
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Videoclip • 03:13 Min
Klarheit für Carson Wentz. Der Quarterback-Routinier kehrt in der NFL zu seinem alten Team zurück.
Er ist wieder da. Die Minnesota Vikings holen Quarterback Carson Wentz zurück, das gab die Franchise offiziell in einer Mitteilung bekannt.
Demnach statten die Vikings den Signal Caller noch einmal mit einem Einjahresvertrag aus, wodurch er ein zweites Jahr in Folge im Quarterback-Roster des Teams verbleiben wird.
Wentz wird neben dem kürzlich als Free Agent verpflichteten Kyler Murray und dem Erstrundenpick von 2024, J.J. McCarthy, um einen Platz im Kader kämpfen.
Laut übereinstimmenden US-Medienberichten hatte Wentz mehrere Optionen. So zeigten wohl unter anderem die Kansas City Chiefs und die New York Jets Interesse an dem Routinier. Der 33-Jährige entschied sich allerdings für einen Verbleib in Minnesota.
Wentz zurück bei den Vikings
In der vergangenen Saison stand Wentz in fünf Spielen bei den Vikings als Starter auf dem Feld und ersetzte dabei den verletzten McCarthy. In dieser Zeit gelangen zwei Siege bei drei Niederlagen.
Aber: Wentz spielte mit einer Schulterluxation, bevor er sich schließlich einer Operation unterziehen musste, die das Saisonende für ihn bedeutete.
Es ist das erste Mal seit seinem letzten Jahr bei den Philadelphia Eagles 2020, dass Wentz zwei Saisons in Folge für dasselbe Team spielt.
Seit seinem Abschied aus Philly, mit denen er im Februar 2018 den Super Bowl gewann, spielte er für die Colts, die Commanders, die Rams, die Chiefs und die Vikings.
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