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Klarheit für Carson Wentz. Der Quarterback-Routinier kehrt in der NFL zu seinem alten Team zurück.

Er ist wieder da. Die Minnesota Vikings holen Quarterback Carson Wentz zurück, das gab die Franchise offiziell in einer Mitteilung bekannt.

Demnach statten die Vikings den Signal Caller noch einmal mit einem Einjahresvertrag aus, wodurch er ein zweites Jahr in Folge im Quarterback-Roster des Teams verbleiben wird.

Wentz wird neben dem kürzlich als Free Agent verpflichteten Kyler Murray und dem Erstrundenpick von 2024, J.J. McCarthy, um einen Platz im Kader kämpfen.

Laut übereinstimmenden US-Medienberichten hatte Wentz mehrere Optionen. So zeigten wohl unter anderem die Kansas City Chiefs und die New York Jets Interesse an dem Routinier. Der 33-Jährige entschied sich allerdings für einen Verbleib in Minnesota.