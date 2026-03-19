Königsklasse
Champions League - Real Madrid: Thibaut Courtois droht nach Muskelverletzung Ausfall gegen den FC Bayern
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
FC Bayern - Max Eberl mit Kampfansage an Real: "Wir sind hungrig"
Videoclip • 09:21 Min
Real Madrid droht in den Champions-League-Duellen gegen die Bayern ein ganz bitterer Ausfall. Thibaut Courtois wird wohl beide Partien verpassen.
Es ist ein Verletzungsschock, der für Real Madrid wahrlich zur Unzeit kommt! Keeper Thibaut Courtois hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Dies bestätigten die Madrilenen bereits auf ihrer Homepage und den Social-Media-Kanälen.
Zunächst war von einer Überlastungsreaktion oder einem einfachen Muskelfaserriss ausgegangen worden, jedoch ist die Verletzung wohl schwerwiegender.
Bayern München im Viertelfinale gegen Real Madrid: Jetzt sind die "Königlichen" dran - ein Kommentar
Spanische Medien berichten nun sogar von einem Muskelbündelriss. Die vereinsnahe spanische Zeitung "Marca" prophezeit eine Ausfallzeit von sechs Wochen.
Sollte sich das bestätigen, wäre ein Einsatz in den Duellen mit dem FC Bayern praktisch unmöglich.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Real gegen FC Bayern wohl ohne Courtois
Die Königlichen treffen im Rahmen des Champions-League-Viertelfinals am 7. und 15. April auf den FC Bayern.
Sollte Courtois tatsächlich fehlen, hätten die Madrilenen mit Andriy Lunin immerhin einen ordentlichen Ersatz. An die Klasse und Ausstrahlung des belgischen Routiniers kommt der Backup aber natürlich nicht heran.
Courtois musste beim Achtelfinal-Rückspiel in Manchester verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Champions League: Horror-Verletzung von Gala-Profi Noa Lang in Liverpool - Teil des Daumens abgetrennt?
Bayern-Noten gegen Atalanta Bergamo: Bestnote für Kane, Guerreiro fällt ab
Der FC Bayern musste zuletzt zwar auch auf seine eigentliche Nummer eins verzichten, jedoch dürfte Manuel Neuer für die Spiele gegen Real wieder zur Verfügung stehen. Der Routinier musste zuletzt aufgrund von zwei Muskelfaserrissen pausieren, befindet sich aber schon wieder im Training.
Weitere News zum Fußball lesen
Nach Asienmeisterschaft: Irans Frauen in Heimat empfangen
Fußball-WM
Karriere am Scheideweg? Stiller vor wegweisendem Sommer
Europa League
Porto vs. VfB Stuttgart: Europa League im TV, Livestream - Stiller patzt, VfB raus
Chancenwucher in Porto: VfB scheidet aus
Conference League: Robin Gosens zieht mit AC Florenz ins Viertelfinale ein
FIFA bestraft Israel wegen "mehrfachen Verstöße"