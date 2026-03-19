FC Bayern - Max Eberl mit Kampfansage an Real: "Wir sind hungrig"

Real Madrid droht in den Champions-League-Duellen gegen die Bayern ein ganz bitterer Ausfall. Thibaut Courtois wird wohl beide Partien verpassen.

Es ist ein Verletzungsschock, der für Real Madrid wahrlich zur Unzeit kommt! Keeper Thibaut Courtois hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Dies bestätigten die Madrilenen bereits auf ihrer Homepage und den Social-Media-Kanälen.

Zunächst war von einer Überlastungsreaktion oder einem einfachen Muskelfaserriss ausgegangen worden, jedoch ist die Verletzung wohl schwerwiegender.

Spanische Medien berichten nun sogar von einem Muskelbündelriss. Die vereinsnahe spanische Zeitung "Marca" prophezeit eine Ausfallzeit von sechs Wochen.

Sollte sich das bestätigen, wäre ein Einsatz in den Duellen mit dem FC Bayern praktisch unmöglich.