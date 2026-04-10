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Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck verlängert wohl langfristig beim BVB

Veröffentlicht:

von ran.joyn.de

ran Fußball Bundesliga

BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf

Videoclip • 01:01 Min

Borussia Dortmund ist offenbar ein Coup gelungen. Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag beim BVB langfristig bis 2031. Darin soll jedoch eine Ausstiegsklausel enthalten sein. Das vermeldet der "kicker".

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