Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck verlängert wohl langfristig beim BVB

ran Fußball Bundesliga BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Borussia Dortmund ist offenbar ein Coup gelungen. Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag beim BVB langfristig bis 2031. Darin soll jedoch eine Ausstiegsklausel enthalten sein. Das vermeldet der "kicker".

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