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Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck verlängert wohl langfristig beim BVB
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Borussia Dortmund ist offenbar ein Coup gelungen. Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag beim BVB langfristig bis 2031. Darin soll jedoch eine Ausstiegsklausel enthalten sein. Das vermeldet der "kicker".
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