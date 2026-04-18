Bundesliga
Borussia Dortmund: Niklas Süle droht wegen einer Knieverletzung das Saisonaus
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
Borussia Dortmund muss möglicherweise für die verbleibende Saison in der Bundesliga auf Abwehr-Star Niklas Süle verzichten.
Die Saison von Niklas Süle ist wahrscheinlich vorzeitig beendet.
Der Verteidiger des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, der den BVB nach der Spielzeit verlassen wird, erlitt am Samstag beim 1:2 (0:1) bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim eine Knieverletzung. Der 30 Jahre alte Süle hat in seiner bisherigen Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten.
"Es besteht schon der Verdacht auf eine schwere Verletzung. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine", berichtete Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem Abpfiff: "Jetzt müssen wir die weiteren Untersuchungen abwarten."
Kovac über Süle: "Er konnte zumindest auftreten"
Süle war ohne Fremdeinwirkung gegen Ende der ersten Halbzeit bei einer Defensivaktion ausgerutscht und musste anschließend vom Platz.
Zu allem Überfluss spielte der frühere Nationalspieler, dessen Vertrag vom BVB nicht verlängert wurde, in dieser Szene den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) entschied nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß. Andrej Kramaric brachte Hoffenheim in Führung.
"Natürlich ist es immer schön, wenn man bei seinen alten Klubs spielt. Das war auch meine Intention bei Niki", sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac: "Wir wissen noch nichts Genaues. Er konnte zumindest auftreten. Das ist immerhin ein gutes Zeichen."
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