ran Fußball Bundesliga BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Borussia Dortmund hat am 30. Spieltag der Bundesliga spät die Partie bei 1899 Hoffenheim verloren. ran zeigt die Noten der BVB-Stars.

Am 30. Spieltag der Bundesliga hat Borussia Dortmund auswärts bei 1899 Hoffenheim eine 1:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen müssen. Einmal mehr traf Torjäger Serhou Guirassy für den BVB, nachdem er im Kraichgau erst als Joker ins Spiel kam. Doch in der Nachspielzeit war dann Unglücksrabe Julian Ryerson per Handspiel dafür verantwortlich, dass die Kraichgauer per Elfmeter noch zum Sieg kamen. Borussia Dortmund: Guirassy-Ersatz wird wohl deutlich teurer als gedacht Der späte Gegentreffer darf auch nicht über die insgesamt enttäuschende Offensivleistung der Elf von Trainer Niko Kovac hinwegtäuschen. ran zeigt die Noten der BVB-Stars zum Gastspiel in Sinsheim.

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Gregor Kobel Dortmunds Keeper hat in Sinsheim zwar nicht viel zu tun, aber wenn, ist es öfter mit Schmerzen verbunden. Schon in der zehnten Minute kracht Mitspieler Ryerson in Gregor Kobel hinein, der Schweizer muss behandelt werden. Später schmerzt den 1,94-Meter-Hünen, dass er beim Kramaric-Elfmeter zur Führung zwar die richtige Ecke errät, aber dennoch chancenlos ist. Auch beim Last-Minute-Siegtor von Kramaric erneut vom Punkt hat Kobel keine Chance. ran-Note: 4

Niklas Süle Der 30-Jährige kommt erstmals seit dem 21. Spieltag von Beginn an zum Einsatz und erlebt einen unglücklichen Auftritt bei seinem Ex-Klub. Nachdem er zunächst einige Male gut klärt, knickt er in der 37. Minute ganz übel weg und verletzt sich dabei am Knie. Umso bitterer: Im Fallen nach seiner Verletzung blockt Niklas Süle auch noch einen Kramaric-Schuss mit der Hand und verursacht so einen Elfmeter gegen den BVB. Danach kommt Ramy Bensebaini für ihn rein. ran-Note: 4

Waldemar Anton Beim Gastspiel im Kraichgau ist der ehemalige Stuttgarter noch der beste Akteur in Dortmunds Abwehr. Im Zweikampf agiert Waldemar Anton gewohnt kompromisslos und auch im Spielaufbau ist er weitestgehend fehlerfrei. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Auch Dortmunds Kapitän Nico Schlotterbeck macht in Sinsheim ein recht ordentliches Spiel, bleibt ohne große Fehler. Nur im Spielaufbau wirkt der Nationalspieler teilweise etwas zu zögerlich. In der Schlussphase sieht er für ein taktisches Foulspiel gegen Moerstedt die Gelbe Karte. ran-Note: 3

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Julian Ryerson Dem Norweger gelingt am Samstagnachmittag vor allem nach vorne recht wenig. Kaum zu sehen sind seine berüchtigten Flügelläufe, die er in der Vergangenheit schon öfter zeigen konnte. Vielmehr ist Julian Ryerson öfter mal defensiv ein Unsicherheitsfaktor, kracht früh mit Keeper Kobel zusammen, verursacht den ein oder anderen Eckball ohne Not und in der Nachspielzeit auch noch den spielentscheidenden Elfmeter per Handspiel. ran-Note: 5

Jobe Bellingham Im Mittelfeld des BVB soll eigentlich Jobe Bellingham die Fäden ziehen, aber genau das funktioniert kaum. Über ihn und seine Nebenleute kommen in Sinsheim viel zu wenige Impulse und Ideen, um das Offensivspiel der Dortmunder anzukurbeln. Wenn Bellingham dann mal eine gute Chance hat, wie in der 36. Minute, vertändelt der junge Engländer diese Möglichkeiten durch ungenaue Zuspiele oder Egoismus. ran-Note: 5

Daniel Svensson Dem linken Schienenspieler der Borussia ergeht es in Sinsheim ähnlich wie Ryerson. Daniel Svensson macht zwar defensiv keine großen Fehler, nach vorne gelingt dem Schweden aber auch zu selten etwas Konstruktives. Seine beste Aktion hat Svensson kurz nach der Pause, als er als letzter Mann mit Risiko toll gegen Asllani klärt. Bei einem Schussversuch in der 65. Minute braucht er zu lange, um das Leder zu kontrollieren. ran-Note: 4

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Marcel Sabitzer Nachdem der österreichische Nationalspieler früh im Zweikampf mit Asllani einen Schlag abbekommt, ist das nicht etwa ein Weckruf für Marcel Sabitzer. Dem Dauerläufer gelingt es zu selten, das Spiel der Dortmunder zu strukturieren. Ihm fehlen – wie allen Nebenleuten im Mittelfeld - die zündenden Ideen. ran-Note: 4

Carney Chukwuemeka Der frühere Chelsea-Profi bekommt in Sinsheim statt Julian Brandt eine Chance von Beginn an – und kann diese nicht nutzen. Carney Chukwuemeka hat zwar früh einen geblockten Schussversuch in der Offensive, taucht danach jedoch weitestgehend ab. Auch nach dem Wiederbeginn, als der BVB die Offensivbemühungen verschärft, ist vom österreichischen Neu-Nationalspieler wenig zu sehen. ran-Note: 5

Fabio Silva Wie schon gegen Leverkusen, so hat der Portugiese auch gegen die TSG einen schweren Stand und bekommt kaum brauchbare Bälle. So kommt Fabio Silva überhaupt nur zu einer guten Aktion. In der 24. Minute stürmt er rechts in Richtung Strafraum und bedient dann Maximilian Beier, der im Zentrum aber den Ball verfehlt. Nach einer Stunde ist der Arbeitstag für Silva vorbei, Guirassy kommt für ihn rein. ran-Note: 5

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Maximilian Beier Der ehemalige Hoffenheimer rückt an alter Wirkungsstätte für Guirassy in die Startelf. Jedoch kann auch Beier ähnlich wie Silva nicht überzeugen. Das Offensivspiel des BVB lahmt und so bleibt er im letzten Drittel ziemlich wirkungslos. Einzig in der 24. Minute hätte Beier einen Abschluss haben können, verfehlt aber das Leder. Erst in der Nachspielzeit kommt der Ex-TSG-Profi zu einem weiteren Abschluss, dazwischen ist sehr viel Leerlauf. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Für den Algerier, der unter der Woche angeschlagen war, beginnt der Arbeitstag als Joker schon unerwartet früh in der 42. Minute. Bensebaini kommt für den verletzten Süle rein, spielt aber insgesamt recht unauffällig. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Der Torjäger kommt erst nach einer Stunde ins Spiel und ist dennoch mal wieder der einzige Torschütze des BVB. In der 87. Minute erzielt Guirassy nach schneller Drehung und blitzsauberem Flachschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich. ran-Note: 2

Samuele Inacio Das Talent aus Italien kommt in der 71. Minute für Sabitzer ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung