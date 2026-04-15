Borussia Dortmund: Watzke rät Ricken - "Manchmal breitbeiniger auftreten"

Hans-Joachim Watzke hat die Arbeit der beiden Geschäftsführer Lars Ricken und Carsten Cramer gelobt und zugleich die nächsten Entwicklungsschritte skizziert.

"Natürlich muss man uns als Borussia Dortmund auch hören. Wir dürfen nicht zu leise werden", sagte der BVB-Präsident den Ruhr Nachrichten. Damit seien "an vorderster Front" Cramer und Ricken gemeint, "die müssen schon auch mal in den Kampf ziehen. Manchmal musst du auch ein bisschen breitbeiniger auftreten, damit alle anderen ein gewisses Maß an Respekt vor dir haben."

Watzke ist überzeugt, dass der BVB "eine starke Stimme in der Bundesliga bleiben" werde. "Das wissen aber unsere Verantwortlichen und da müssen wir unser Profil weiter schärfen. Das wird sicherlich in allererster Linie eine Aufgabe von Carsten Cramer sein, aber Lars muss ihn in seiner Funktion unterstützen", sagte der langjährige Klubchef.

Gleichwohl betonte Watzke, dass er "dieser Geschäftsführung zu 100 Prozent vertraue".

Er könne "nur bewerten, was sie machen, wenn sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn ich getroffene Entscheidungen kritisieren muss, tue ich das intern. Nicht extern."